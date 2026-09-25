Türkei empfängt Frankreich – ab 20.45 Uhr LIVE

Erster Spieltag in der Gruppe A der UEFA Nations League: Die Türkei trifft auf Frankreich. Wir berichten ab 20.45 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Türkei will nach der vermasselten WM, bei der man den letzten Platz in einer Gruppe mit den USA, Australien und Paraguay belegte, wieder positive Ergebnisse einfahren. Trainer Vincenzo Montella verlor zwar seinen Job nicht, steht jedoch weiterhin schwer in der Kritik. Folgen nun auch schlechte Ergebnisse in der Nations League, könnte der Italiener schon bald entlassen werden.
Debüt für Zidane
Im französischen Nationalteam weht frischer Wind. Nach 14 Jahren unter Didier Deschamps steht mit Zinedine Zidane ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Fünf Spieler wurden erstmals in den A-Kader einberufen – nach dem verpassten WM-Finale will Zidane in der Nations League voll angreifen.
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