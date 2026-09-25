Türkei empfängt Frankreich – ab 20.45 Uhr LIVE

Die Türkei will nach der vermasselten WM, bei der man den letzten Platz in einer Gruppe mit den USA, Australien und Paraguay belegte, wieder positive Ergebnisse einfahren. Trainer Vincenzo Montella verlor zwar seinen Job nicht, steht jedoch weiterhin schwer in der Kritik. Folgen nun auch schlechte Ergebnisse in der Nations League, könnte der Italiener schon bald entlassen werden.