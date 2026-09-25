Kalajdzic sorgt durch Tor für Rangnick-Meilenstein

50 Spiele, 100 Tore – eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Beim 3:1-Sieg im Nations-League-Auftaktspiel gegen Israel sah es lange nicht danach aus, als würde der Meilenstein an diesem Abend noch erreicht werden. Doch Philipp Mwene und Sasa Kalajdzic sorgten mit ihren späten Toren für den ÖFB-Sieg – und damit auch für das Erreichen der besonderen Marke.