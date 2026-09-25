Kalajdzic sorgt durch Tor für Rangnick-Meilenstein

Es war ein besonderer Abend für ÖFB-Trainer Ralf Rangnick. Der Deutsche stand nicht nur zum 50. Mal für Österreich an der Seitenlinie, sondern durfte sich auch über das 100. Tor seiner Mannschaft freuen.
50 Spiele, 100 Tore – eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Beim 3:1-Sieg im Nations-League-Auftaktspiel gegen Israel sah es lange nicht danach aus, als würde der Meilenstein an diesem Abend noch erreicht werden. Doch Philipp Mwene und Sasa Kalajdzic sorgten mit ihren späten Toren für den ÖFB-Sieg – und damit auch für das Erreichen der besonderen Marke.
„Dass wir die zwei Tore noch gemacht haben, war wichtig. Es war über das gesamte Spiel verdient“, so Rangnick über die beiden Treffer in der Nachspielzeit.
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