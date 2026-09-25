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TIROLER FUSSBALLSZENE

Topspiele im Fokus: Plövenderby und Spitzenduelle

Fußball Unterhaus
25.09.2026 06:30
Für Bad Häring gibt es eine Derby-Premiere in Bruckhäusl.
Für Bad Häring gibt es eine Derby-Premiere in Bruckhäusl.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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SK Pillerseetal – SV Langkampfen (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion Lehmgrube).
Der Tabellenzweite empfängt den makellosen Tabellenführer in der 1. Gebietsliga Ost. Die Gastgeber befinden sich bereits in guter Form, lediglich eine Last-Minute-Auswärtsniederlage bei Ebbs steht zu Buche. „Wir haben eine gute Truppe, den Jungs macht es Spaß und wir haben ein Rezept, wie wir Langkampfen biegen können“, gibt sich Pillerseetal-Trainer Christian Jöchl kämpferisch.
Die noch beeindruckenderen Zahlen liefern allerdings die Gäste. Sieben Spiele, sieben Siege und ein Torverhältnis von 41:3 sprechen eine deutliche Sprache. „Es macht Spaß mit den Jungs, wir sind gut drauf“, sagt Langkampfen-Trainer Armin Gruber.

FC Stubai – SV Telfs (Freitag 20.00 Uhr, Sportplatz Mieders).
Ein absolutes Topspiel gibt es auch in der Frauen Tirol Liga zwischen den beiden noch ungeschlagenen Teams des FC Stubai und des SV Telfs. Mit Siegen gegen Oberland, Wacker II und Wilten thronen die Stubaierinnen an der Tabellenspitze. Die Landesliga-Aufsteigerinnen aus Telfs fügten dem Titelmitfavoriten SVI bereits in der ersten Runde eine schmerzliche Niederlage zu und liegen nach einem Sieg gegen Vomp und einem 0:0 gegen Alpbachtal auf Platz zwei. „Wir sind gut in die Saison gestartet. Gegen Stubai wird es schwer, aber wenn wir in die Top 3 wollen, müssen wir da etwas holen“, sagt Telfs-Trainer Günther Kalchgruber.

SPG Oberes Gericht – FC Grins (Samstag 15.00 Uhr, Sportplatz Pfunds).
Auch in der 2. Gebietsliga West kommt es zum Duell Erster gegen Zweiter. Die SPG Oberes Gericht trifft auf den FC Grins. In den bisherigen zwölf Aufeinandertreffen ist die Bilanz völlig ausgeglichen: Beide Teams konnten jeweils fünf Siege feiern, dazu kommen zwei Unentschieden.

FC Burckhäusl – FC Bad Häring (Samstag 19.00 Uhr, Anz´nstoa-Stadion Bruckhäusl).
Zu einer Premiere kommt es in der 2. Landesliga Ost: Das Plövenderby zwischen dem FC Bruckhäusl und dem FC Bad Häring steht erstmals auf dem Programm. Acht Autominuten trennen die beiden Vereine voneinander, trotzdem gab es bislang noch kein Duell auf Ligaebene. Bisher trafen die Teams nur in einem Testspiel im Jahr 2023 aufeinander, das Bruckhäusl mit 2:0 für sich entscheiden konnte. „Wir haben zwar schon seit Jahren eine Kooperation im Nachwuchs, waren aber noch nie in der gleichen Liga – darauf freuen wir uns“, sagt Bruckhäusl-Trainer Martin Steiner. Beim Heimteam rechnet man mit mehr als 500 Zuschauern bei dieser Derby-Premiere.

Diese Begegnung ist das fan.at-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr online auf Sportkrone.

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