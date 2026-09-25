Topspiele im Fokus: Plövenderby und Spitzenduelle

FC Burckhäusl – FC Bad Häring (Samstag 19.00 Uhr, Anz´nstoa-Stadion Bruckhäusl).

Zu einer Premiere kommt es in der 2. Landesliga Ost: Das Plövenderby zwischen dem FC Bruckhäusl und dem FC Bad Häring steht erstmals auf dem Programm. Acht Autominuten trennen die beiden Vereine voneinander, trotzdem gab es bislang noch kein Duell auf Ligaebene. Bisher trafen die Teams nur in einem Testspiel im Jahr 2023 aufeinander, das Bruckhäusl mit 2:0 für sich entscheiden konnte. „Wir haben zwar schon seit Jahren eine Kooperation im Nachwuchs, waren aber noch nie in der gleichen Liga – darauf freuen wir uns“, sagt Bruckhäusl-Trainer Martin Steiner. Beim Heimteam rechnet man mit mehr als 500 Zuschauern bei dieser Derby-Premiere.