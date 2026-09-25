Einladung zum Träumen in einer verrückten Welt

„Stell Dir vor, es gibt keinen Himmel und keine Hölle. Stell Dir vor, es gibt keine Staaten und keine Religion, nichts, wofür man tötet oder stirbt. Stell Dir vor, es gibt keinen Besitz, keine Habgier, keinen Hunger. Stell Dir vor, alle Menschen leben in Frieden und Gemeinschaft auf dieser Erde.“ Es waren weltpolitisch bewegte Zeiten, als John Lennon vor 55 Jahren diese träumerische Utopie im Song „Imagine“ erstmals veröffentlichte. Diese leise Friedenshymne, die zeitlos durch die Jahrzehnte klingt.