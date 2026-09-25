Marchfelder Fußball der Marke Heavy Metal

Nach acht Runden der Regionalliga Ost ist der FC Marchfeld der Konkurrenz (vorerst) enteilt. Wie war das möglich? Die „Krone“ besuchte den vom 36-jährigen Christoph Knirsch trainierten Tabellenführer und fragte natürlich auch nach, wie es um die Aufstiegspläne in die Bundesliga stehen würde.