Ralf Rangnick: „Muss man ein Tor so bejubeln?“

Mit einem Sieg im Happel-Stadion über die mit einem Heim-1:0 über Irland gestartete Auswahl des Balkan-Staates wäre man voll auf Kurs Richtung Endrang eins und Aufstieg in die Liga A. „Wir wollen gegen Kosovo auf den Sieg gegen Israel noch einmal einen draufsetzen“, kündigte Rangnick an. Änderungen wird es für diese Partie nicht nur aufgrund des zu erwartenden Gregoritsch-Ausfalls geben. Marco Grüll etwa konnte seine Chance nicht wirklich nützen und wurde zur Pause ausgetauscht. „Er hat eine hervorragende Saison bei Werder Bremen und hat es bei uns im Training richtig gut gemacht, doch er war in der ersten Hälfte nicht ganz so im Spiel“, meinte Rangnick.