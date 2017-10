Netflix stellt Erfolgsserie „House of Cards“ ein

Inmitten der Turbulenzen um Belästigungsvorwürfe gegen Filmstar Kevin Spacey stellt der US-Streamingdienst Netflix seine Erfolgsserie "House of Cards" ein. "Die sechste Staffel ist unsere letzte Staffel", sagte eine Sprecherin am Montag. Das Finale der preisgekrönten Serie um den von Spacey gespielten skrupellosen Machtpolitiker Francis Underwood wird derzeit in den USA gedreht und soll nächstes Jahr ausgestrahlt werden.