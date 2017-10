Empörung über Kevin Spaceys Coming-out

Nachdem der Schauspieler Anthony Rapp die Anschuldigung erhoben hatte, der "House of Cards"-Darsteller habe ihn im Alter von 14 Jahren bei einer Party sexuell belästigt, veröffentlichte Spacey am Wochenende ein Statement, in dem er erklärte, er erinnere sich nicht daran, sollte es aber so gewesen sein, entschuldige er sich dafür.