Fünftes Spiel, fünfter Sieg – Vikings ungeschlagen

62:10-Sieg! Die Vienna Vikings setzen in der AFLE-Saison die nächste Duftmarke und triumphieren klar gegen die London Warriors. In der „Home of Football“-Nachbesprechung äußert sich „Krone“-Redakteur Felix Cerny zur Dominanz der Wiener, die bevorstehende „Bye-Week“ und definiert die Unterschiede bzw. die Zusammenhänge zwischen dem nationalen und internationalen Team der Vikings.