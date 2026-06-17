Nächste Hürde: Sturm kennt ersten Quali-Gegner

Jetzt ist es gewiss! Sturm muss in der Champions League-Qualifikation nach Schottland, trifft dort auf Vizemeister Heart of Midlothian. Der schottische Klub war im Vorjahr DIE Überraschung, verpasste nur hauchdünn den Titel.
„Bei Heart of Midlothian wissen wir mehr, was auf uns zukommen wird“, meinte Sturm-Sportchef Michael Parensen beim Sturm-Training noch am Vormittag angesprochen auf den möglichen Quali-Gegner.
Was auf die Grazer zukommt: Die Überraschungsmannschaft Schottlands der letzten Saison. Mit einem Marktwert von 31,28 Millionen Euro (laut transfermarkt.at) ist der Klub aus Edinburgh allerdings deutlich geringer als der österreichische Vizemeister (47,38 Millionen) bewertet.
Spannend: Hearts hat aktuell auch einen ÖFB-Legionär in den eigenen Reihen. Der Burgenländer Michael Steinwender, von 2021 bis 2024 auch in Hartberg aktiv, zählt zum Stammpersonal der schottischen Truppe.
Auftakt in Graz
Das Hinspiel findet am 21./22. Juli in Graz-Liebenau statt, das Rückspiel eine Woche später auf der britischen Insel. Setzt Sturm sich in der zweiten Quali-Runde der Königsklasse durch, hätte man zumindest schon die Europa-League-Ligaphase fixiert. Bei einem Aus müssten die Steirer in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League einsteigen.
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