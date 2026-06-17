Nächste Hürde: Sturm kennt ersten Quali-Gegner

Auftakt in Graz

Das Hinspiel findet am 21./22. Juli in Graz-Liebenau statt, das Rückspiel eine Woche später auf der britischen Insel. Setzt Sturm sich in der zweiten Quali-Runde der Königsklasse durch, hätte man zumindest schon die Europa-League-Ligaphase fixiert. Bei einem Aus müssten die Steirer in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League einsteigen.