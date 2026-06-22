Deshalb führt Österreich gegen Argentinien mit 3:0

Ganz Österreich im Fußballfieber! Auf unsere Nationalmannschaft wartet heute (19 MESZ/sportkrone.at tickert live) im zweiten WM-Gruppenspiel Titelverteidiger Argentinien. Sportlich gesehen ist Rot-Weiß-Rot krasser Außenseiter, aber bei den Lebensmittelstandards ist Österreich den Gauchos haushoch überlegen. So sieht es zumindest der Steirische Bauernbund.
„Österreich gegen Argentinien? Aus unserer Sicht steht es bei den Lebensmittelstandards bereits 3:0 für Österreich“, betont der Steirische Bauernbund auf seinem Social-Media-Kanal.
„Wenn es um Lebensmittelqualität geht, steht der Sieger schon fest“
Dazu wurden mehrere Grafiken (siehe unten) veröffentlicht, die diese Überlegenheit veranschaulichen sollen. Österreich schlägt Argentinien demnach in den Bereichen Fleischqualität, Landschaften und Tierhaltung. „Wenn es um Lebensmittelqualität geht, steht der Sieger für uns aber
schon fest“, so der Bauernbund.
Grafiken: Österreich – Argentinien 3:0
Österreichische Bäuerinnen und Bauern produzieren täglich Lebensmittel auf höchstem Niveau. Darauf sind wir stolz!
Steirischer Bauernbund
Bauernbund lehnt EU-Mercosur-Abkommen vehement ab
Hintergrund der Werbekampagne des Bauernbundes steht das umstrittene EU-Mercosur-Abkommen. Der österreichische Bauernbund lehnt das Abkommen, das auch Argentinien einschließt, vehement ab. Es wurde im Jänner 2026 unterzeichnet und wird seit dem 1. Mai 2026 vorläufig angewandt.
Ziel ist die Schaffung einer der weltweit größten Freihandelszonen. Als größter Vertreter der heimischen Landwirtschaft in Österreich warnte der Bauernbund, angeführt von Präsident Georg Strasser, vor Wettbewerbsverzerrungen und einer Bedrohung bäuerlicher Familienbetriebe durch Billigimporte von Fleisch und Zucker.
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