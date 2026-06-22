Deshalb führt Österreich gegen Argentinien mit 3:0

„Wenn es um Lebensmittelqualität geht, steht der Sieger schon fest“

Dazu wurden mehrere Grafiken (siehe unten) veröffentlicht, die diese Überlegenheit veranschaulichen sollen. Österreich schlägt Argentinien demnach in den Bereichen Fleischqualität, Landschaften und Tierhaltung. „Wenn es um Lebensmittelqualität geht, steht der Sieger für uns aber

schon fest“, so der Bauernbund.