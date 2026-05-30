Unwetter-Warnung! CL-Finale drohen Hagel & Blitze

Unwetter-Warnung vor dem Champions-League-Finale in Budapest! Laut lokalen Wetterdiensten wird in der ungarischen Hauptstadt heute mit Wind, Hagel und Blitzen gerechnet.
Vor allem am Nachmittag dürfte die Sonne hinter dichten Wolken verschwinden, ehe es in Budapest zu regnen beginnen soll. Die gute Nachricht: Bis zum Anpfiff um 18 Uhr dürften die gröbsten Schauer bereits an der Puskas Arena vorbeigezogen sein.
Paris Saint-Germain trifft heute im 67.000 Zuschauer fassenden Stadion auf den englischen Meister FC Arsenal. Während die Franzosen als Titelverteidiger in das Duell gehen, wollen die „Gunners“ ihren ersten Triumph in der „Königsklasse“ fixieren.
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