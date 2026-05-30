Arsenal-Anhänger erobern die Straßen von Budapest

Scheint, als könnten die mitgereisten Arsenal-Fans den Anpfiff in der Budapester Puskas Arena kaum erwarten. Bereits am Abend vor dem Champions-League-Finale machten die Londoner die Straßen der ungarischen Hauptstadt unsicher.
Bereits 24 Stunden vor dem Finale versammelten sich Tausende Anhänger der „Gunners“, um sich gemeinsam in Budapests Straßen auf den Showdown gegen Paris Saint-Germain einzustimmen.
In der französischen Hauptstadt laufen die Vorbereitungen auf die Sicherheitsmaßnahmen im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung bereits auf Hochtouren. Schaufenster werden verbaut, Zäune aufgestellt.
Fahler Beigeschmack
Zur Erinnerung: Im Vorjahr waren bei den Feierlichkeiten in der Pariser Innenstadt 192 Personen verletzt worden, zwei Menschen kamen bei den Ausschreitungen ums Leben.
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