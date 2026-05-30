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Heiß aufs CL-Finale

Arsenal-Anhänger erobern die Straßen von Budapest

Champions League
30.05.2026 13:30
Arsenals Fans sind heiß aufs Champions-League-Finale.
Arsenals Fans sind heiß aufs Champions-League-Finale.(Bild: X/now_arsenaI/afcstuff/jakubklyszejko)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Scheint, als könnten die mitgereisten Arsenal-Fans den Anpfiff in der Budapester Puskas Arena kaum erwarten. Bereits am Abend vor dem Champions-League-Finale machten die Londoner die Straßen der ungarischen Hauptstadt unsicher. 

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Bereits 24 Stunden vor dem Finale versammelten sich Tausende Anhänger der „Gunners“, um sich gemeinsam in Budapests Straßen auf den Showdown gegen Paris Saint-Germain einzustimmen.

In der französischen Hauptstadt laufen die Vorbereitungen auf die Sicherheitsmaßnahmen im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung bereits auf Hochtouren. Schaufenster werden verbaut, Zäune aufgestellt.

Fahler Beigeschmack
Zur Erinnerung: Im Vorjahr waren bei den Feierlichkeiten in der Pariser Innenstadt 192 Personen verletzt worden, zwei Menschen kamen bei den Ausschreitungen ums Leben. 

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