Wieso steigt das CL-Finale bereits um 18 Uhr?

Neben der familienfreundlichen Anstoßzeit sollen den Stadionbesuchern auch die Heimfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert werden. Gut möglich also, dass wir auch in den kommenden Jahren bereits am frühen Abend den Fernseher einschalten müssen, um uns das Endspiel der „Königsklasse“ nicht entgehen zu lassen ...