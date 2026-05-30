Wieso steigt das CL-Finale bereits um 18 Uhr?

Anders als in den Jahren zuvor wird das Finale der UEFA Champions League heuer bereits um 18 Uhr angepfiffen. Aber wieso eigentlich?
Erfolgte der Anstoß in der Münchner Allianz Arena im Vorjahr kurz nach 21 Uhr, rollt der Ball heute bereits drei Stunden früher – obwohl Budapest als Austragungsort in derselben Zeitzone liegt wie die bayrische Landeshauptstadt.
UEFA verspricht „besseres Erlebnis“
Den Grund dafür gab die UEFA bereits im August 2025 bekannt. „Mit dieser Entscheidung soll durch die Optimierung von Logistik und Abläufen am Spieltag sowie durch andere konkrete Vorteile für ein besseres Erlebnis für Fans, Mannschaften und Austragungsstädte gesorgt werden“, hieß es damals in einer Mitteilung des Verbandes.
Neben der familienfreundlichen Anstoßzeit sollen den Stadionbesuchern auch die Heimfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert werden. Gut möglich also, dass wir auch in den kommenden Jahren bereits am frühen Abend den Fernseher einschalten müssen, um uns das Endspiel der „Königsklasse“ nicht entgehen zu lassen ...
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