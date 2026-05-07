„Schande!“ Ex-Schiri geht auf Bayern-Referee los

Konsequenzen gefordert

Für Gräfe eine klare Fehlentscheidung! „Wenn ich absichtlich den Arm in die Flugbahn des Balles bringe, ist das strafbar. Jetzt kann man sagen, dass es eine Unterregel der IFAB gibt, die gilt, wenn man den Ball von einem Teamkollegen angeschossen bekommt, dass das kein Vergehen ist. Aber dann muss der Arm schon entsprechend in der Position sein und nicht noch absichtlich in die Flugbahn geführt werden“, so der Deutsche gegenüber „Bild“.