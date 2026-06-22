Aufstellungspoker – wen lässt Rangnick spielen?

In wenigen Stunden wissen wir, für welche elf Spieler sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Spiel gegen Weltmeister Argentinien entschieden hat. Stefan Maierhofer hat seine Startelf noch einmal überarbeitet. Im Podcast „Sportkrone Inside“ verrät er, wer es für Österreich richten soll.