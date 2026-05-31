Kvaratskhelia bester Spieler der Champions League!

Der 25-jährige Georgier hatte mit zehn Toren und sieben Assists maßgeblich zum neuerlichen Triumph von Paris Saint-Germain in der „Königsklasse“ beigetragen. Die Franzosen setzten sich am Samstag im Endspiel in Budapest im Elfmeterschießen gegen Arsenal durch. Kvaratskhelia holte in der regulären Spielzeit einen Elfmeter heraus.