Kvaratskhelia bester Spieler der Champions League!

Khvicha Kvaratskhelia ist von einer Expertengruppe der UEFA zum besten Spieler der Saison in der Champions League gewählt worden!
Der 25-jährige Georgier hatte mit zehn Toren und sieben Assists maßgeblich zum neuerlichen Triumph von Paris Saint-Germain in der „Königsklasse“ beigetragen. Die Franzosen setzten sich am Samstag im Endspiel in Budapest im Elfmeterschießen gegen Arsenal durch. Kvaratskhelia holte in der regulären Spielzeit einen Elfmeter heraus.
Vier weitere PSG-Akteure im Team der Saison
Neben dem Offensiv-Ass schafften mit Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes und Vitinha vier weitere PSG-Akteure den Sprung ins Team der Saison. Daneben wurden Declan Rice, Gabriel und Tormann David Raya von Arsenal, die Bayern-Spieler Harry Kane und Michael Olise sowie Atletico Madrids Marcos Llorente nominiert.
Das „UEFA-Team der Saison“:
David Raya (Arsenal)
Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG)
Michael Olise (Bayern München), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Ousmane Dembele (PSG), Harry Kane (Bayern München)
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