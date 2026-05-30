Wilde Schlägereien vor Champions-League-Finale

Schlimme Ausschreitungen im Vorjahr

Auch im Großraum Paris sorgen 8000 Polizeibeamte und 2.500 Feuerwehrleute für Sicherheit. Frankreichweit werden 22.000 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Verhindert werden sollen massive Ausschreitungen wie beim Pariser Champions-League-Sieg im Vorjahr. Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte sowie über 500 Festnahmen. Die Behörden zählten zudem knapp 700 Brände, insbesondere von Autos. Krawalle am Rande der Feiern gab es besonders in der französischen Hauptstadt.