Duell gegen Weltmeister ++ Vikings siegen weiter

Das österreichische Fußball-Nationalteam trifft heute auf den amtierenden Weltmeister, Kap Verde ist bei der Endrunde weiterhin ungeschlagen und die Vienna Vikings bewahren in der American Football League Europe eine weiße Weste – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 22. Juni.