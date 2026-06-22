Diagnose ist da! WM-Aus für DFB-Verteidiger

Bittere Nachrichten für Deutschland bei der WM! Nico Schlotterbeck wird dem DFB-Team im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung stehen. Die MRT-Untersuchung brachte am Sonntag die traurige Gewissheit: Der Abwehrspieler hat sich einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.
Wie die Untersuchung laut Sky-Informationen ergab, hat sich der Dortmunder einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Damit fällt der 29-fache Teamspieler mindestens zwei Monate aus und wird bei der laufenden Weltmeisterschaft nicht mehr eingreifen können.
Schlotterbeck hatte sich bereits früh in der Partie gegen die Elfenbeinküste verletzt. Zunächst wurde der Verteidiger mit Eis behandelt und kehrte noch einmal auf den Platz zurück. Nach der Halbzeitpause war allerdings Schluss, er musste ausgewechselt werden.
Nagelsmann lobt Rüdiger
Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte und brachte Antonio Rüdiger ins Spiel. Der Verteidiger von Real Madrid dürfte Schlotterbeck nun auch im restlichen Turnierverlauf ersetzen. „Antonio hat es gut gemacht, sehr konzentriert“, sagte Nagelsmann nach der Partie über den Ersatzmann.
Besonders bemerkenswert sei gewesen, dass Rüdiger trotz fehlender Spielpraxis sofort funktioniert habe. „Der Real-Star habe in den vergangenen zwei bis drei Wochen keinen Spielrhythmus gehabt und dennoch sofort in die intensive Partie gefunden.“
Rückkehr in die Startelf
Rüdiger hatte während einer eigenen Verletzungspause im Herbst seinen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft verloren. Seither bildeten Schlotterbeck und Jonathan Tah das Innenverteidiger-Duo der DFB-Auswahl.
Nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von Schlotterbeck dürfte der Madrilene nun wieder dauerhaft in die Startelf rücken. Deutschland ist am Donnerstag (22 Uhr/MESZ) gegen Ecuador gefordert.
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