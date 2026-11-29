Der Frachtkahn stieß laut Polizei gegen einen Pfeiler der Bir-Hakeim-Brücke. Bei dem Vorfall am Samstagabend habe es keine Verletzten gegeben. Ein Architekt stellte nach Angaben aus Polizeikreisen zwar Schäden an dem Brückenpfeiler fest, die Stabilität des Bauwerks, über das unter anderem die U-Bahn fährt, sei aber nicht in Gefahr.