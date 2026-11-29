Unfall mitten im Fluss
Frachtschiff rammt berühmte Brücke beim Eiffelturm
Am Samstagabend ist in Paris ein Schiff ganz in der Nähe des Eiffelturms gegen eine Brücke gekracht. Die Brücke und der Frachtkahn wurden beschädigt, das Schiff drohte sogar unterzugehen. Gegen den Kapitän laufen Untersuchungen.
Der Frachtkahn stieß laut Polizei gegen einen Pfeiler der Bir-Hakeim-Brücke. Bei dem Vorfall am Samstagabend habe es keine Verletzten gegeben. Ein Architekt stellte nach Angaben aus Polizeikreisen zwar Schäden an dem Brückenpfeiler fest, die Stabilität des Bauwerks, über das unter anderem die U-Bahn fährt, sei aber nicht in Gefahr.
Gegen den Kapitän des etwa 50 Meter langen Frachtschiffs, das Material transportierte, wurde eine Untersuchung eingeleitet. Ein Leck an dem Kahn, der zeitweise unterzugehen drohte, wurde laut Polizei von Tauchern abgedichtet. Zudem wurde eine schwimmende Absperrung installiert, um eine Verschmutzung durch Treibstoff des Schiffs zu verhindern.
Die zwischen 1903 und 1905 gebaute Bir-Hakeim-Brücke ist für ihren Blick auf den Eiffelturm berühmt. Sie wird gerne von Touristen und Liebespaaren für Fotos aufgesucht. Das Bauwerk zählt offiziell zum nationalen historischen Erbe.
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