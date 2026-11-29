Süß, praktisch und jederzeit verfügbar: Hochverarbeitete Lebensmittel sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Doch die vermeintlich schnelle Mahlzeit kann unseren Körper ordentlich fordern. Ernährungswissenschaftlerin Ina Bergheim von der Universität Wien erforscht, wie Zucker und bestimmte Inhaltsstoffe die Darmbarriere beeinflussen und die Leber belasten können. Im Gespräch mit Elisabeth Oberzaucher verrät sie, worauf wir beim Essen achten sollten – und warum weniger oft schon mehr ist.
Vor allem zugesetzter Zucker in Limonaden, Süßigkeiten und Fertigprodukten sollte keinesfalls in großen Mengen auf dem Speiseplan stehen. Fruktose kann unter bestimmten Bedingungen die Leber belasten und mit der Entstehung einer Fettleber zusammenhängen. Doch die Wissenschaftlerin warnt vor allzu einfachen Antworten: Auch die gesamte Kalorienaufnahme spielt eine wichtige Rolle. Wer jetzt glaubt, deshalb auch beim Obst sparen zu müssen, liegt falsch. Fruchtzucker im Apfel oder in der Paprika kommt gemeinsam mit Ballaststoffen und anderen wertvollen Inhaltsstoffen daher – und soll ausdrücklich Teil einer gesunden Ernährung bleiben.
Finger weg von der großen Tüte?
Bergheim setzt lieber auf kleine Schritte als auf strenge Verbote. Süßigkeiten reduzieren, kleinere Portionen wählen, öfter selbst kochen und beim Einkauf genauer auf die Zutatenliste schauen: das kann bereits viel bewirken. Denn nicht jedes hochverarbeitete Lebensmittel ist automatisch ungesund. Entscheidend ist, was tatsächlich drinsteckt. Besonders bei viel zugesetztem Zucker, Emulgatoren und Fett lohnt sich ein kritischer Blick. Ihr Credo: Genuss muss nicht verboten werden – aber die Ausnahme sollte nicht zur täglichen Gewohnheit werden.
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