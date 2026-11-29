Vor allem zugesetzter Zucker in Limonaden, Süßigkeiten und Fertigprodukten sollte keinesfalls in großen Mengen auf dem Speiseplan stehen. Fruktose kann unter bestimmten Bedingungen die Leber belasten und mit der Entstehung einer Fettleber zusammenhängen. Doch die Wissenschaftlerin warnt vor allzu einfachen Antworten: Auch die gesamte Kalorienaufnahme spielt eine wichtige Rolle. Wer jetzt glaubt, deshalb auch beim Obst sparen zu müssen, liegt falsch. Fruchtzucker im Apfel oder in der Paprika kommt gemeinsam mit Ballaststoffen und anderen wertvollen Inhaltsstoffen daher – und soll ausdrücklich Teil einer gesunden Ernährung bleiben.