Vonseiten ihres Managements gab es ein Statement gegenüber dem ÖTV, in dem hauptsächlich auf die Aussagen eingegangen wurde, nicht aber über den Auftritt im kriegsführenden Land Russland. „Wir alle kennen Situationen, in denen ein einzelner, aus dem Zusammenhang gerissener Satz einen irreführenden Eindruck erwecken kann. Anastasia ist in Russland geboren und aufgewachsen; Russland wird also immer ein Teil ihrer Identität bleiben. Doch ihre Wurzeln stehen keineswegs im Widerspruch zu ihrem Bekenntnis zu Österreich – sie erklären lediglich ihre Herkunft, und darüber spricht sie ganz offen“, hieß es da.