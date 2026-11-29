Der Start und auch die Aussagen von Anastasia Potapova bei einem Einladungsturnier in St. Petersburg haben für Aufregung in Österreich gesorgt. Der ÖTV ist vor allem über das Antreten in Russland nicht glücklich.
Die seit knapp einem Jahr zusätzlich zu ihrer russischen auch mit der österreichischen Staatsbürgerschaft versehene Tennis-Weltklassespielerin hatte u.a. gemeint, sie sei im Herzen immer noch Russin und habe den Pass vor allem aus praktischen Gründen angenommen.
„ÖTV besitzt darauf keinen Einfluss“
„Anastasia Potapova als freie und unabhängige Person und ihr Team sind für die Zusammenstellung ihres Turnierkalenders ausschließlich selbst verantwortlich; Entscheidungen dazu werden unabhängig vom Österreichischen Tennisverband getroffen“, hieß es auf APA-Anfrage in einem Statement des ÖTV. Es sei Potapovas freie Wahl gewesen, beim Event in St. Petersburg an den Start zu gehen. „Der Österreichische Tennisverband begrüßt dies zwar nicht, besitzt darauf jedoch keinen Einfluss.“
Vonseiten ihres Managements gab es ein Statement gegenüber dem ÖTV, in dem hauptsächlich auf die Aussagen eingegangen wurde, nicht aber über den Auftritt im kriegsführenden Land Russland. „Wir alle kennen Situationen, in denen ein einzelner, aus dem Zusammenhang gerissener Satz einen irreführenden Eindruck erwecken kann. Anastasia ist in Russland geboren und aufgewachsen; Russland wird also immer ein Teil ihrer Identität bleiben. Doch ihre Wurzeln stehen keineswegs im Widerspruch zu ihrem Bekenntnis zu Österreich – sie erklären lediglich ihre Herkunft, und darüber spricht sie ganz offen“, hieß es da.
Entscheidend sei, was sie aus der ihr gebotenen Chance macht. „Für Anastasia ist es von großer Bedeutung, dass der Österreichische Tennisverband an ihre Karriere geglaubt und sie im Team aufgenommen hat. Sie weiß dieses Vertrauen sehr zu schätzen.“ Ihr voller Fokus liege u.a. darauf, „auf der WTA-Tour stolz die österreichische Flagge zu vertreten. Für Anastasia ist dies mehr als nur eine Flagge – es ist eine Verantwortung, die ihr sehr am Herzen liegt“.
Im BJK Cup gibt es noch eine Wartefrist
Die Frage nach dem ersten Einsatz für Österreich abseits der Tour im Billie Jean King Cup stößt sich an einer zweijährigen Sperrfrist nach einem Nationenwechsel. Demnach könnte sie erst ab Dezember 2027 bzw. ab der Saison 2028 für den ÖTV antreten. Damit bräuchte sie eine Ausnahmegenehmigung seitens des Weltverbandes und im Juni 2028 eine entsprechende Weltranglistenplatzierung. Erst dann kann der ÖTV bzw. das Österreichische Olympische Komitee um diese Ausnahmeregelung ansuchen.
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