Der deutsche Bundesligist Union Berlin hat nach der Freistellung von Mauro Lustrinelli offenbar bereits den neuen Trainer gefunden: Der Däne Jess Thorup soll die „Eisernen“ vor dem Abstieg retten.
Wie Sky berichtet, habe Thorup, der nicht mit Rapid-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup verwandt ist, bereits einen Vertrag bis 2029 unterschrieben und soll Anfang der Woche beim Klub der ÖFB-Legionäre Christopher Trimmel und Leopold Querfeld offiziell vorgestellt werden.
Der 56-Jährige trainierte in der deutschen Bundesliga bereits den FC Augsburg, außerdem war er unter anderem für den FC Kopenhagen und KRCGenk tätig.
Lustrinelli, der Union erst im Sommer übernahm, wurde nach der 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 gefeuert.
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