Feststeckende Fahrzeuge, abbrechende Äste und rutschige Wege: Der Wintereinbruch hält ganz Österreich auf Trab. Während die Feuerwehr von einem Einsatz zum nächsten fährt, mahnt die Stadt Wien zur Vorsicht in Parks und Wäldern. Die Berufsrettung befürchtet zudem, dass glatte Gehsteige in den kommenden Tagen zunehmend zum Problem werden.
Seit Donnerstagfrüh sind die Einsatzkräfte wegen des Schnees verstärkt im Einsatz. Neben liegen gebliebenen Autos mussten auch feststeckende Lkw und Busse von der Straße entfernt werden. Im Laufe des Vormittags sind auch immer mehr Einsätze wegen abgebrochener Äste dazugekommen, die auf Straßen und Gehsteige gefallen sind. Verletzte waren die Folge.
Vorsicht in Parks und Wäldern
Auch die Stadt Wien warnt: Unter dem Gewicht des nassen Schnees können weiterhin Äste abbrechen oder Bäume umstürzen. Bei Spaziergängen ist daher besondere Vorsicht geboten. In Parks sollen bei Schnee und Glatteis nur geräumte beziehungsweise gestreute Wege benutzt werden.
Die Gehsteige seien bisher noch nicht extrem glatt, berichtete Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, am Donnerstag. Sie befürchtet allerdings, dass sich das in den kommenden Tagen verstärkt ändern könnte.
So wird das Wetter am Freitag
Am Freitag bleibt es meist trüb und kalt. Vor allem in der Osthälfte Österreichs können anfangs noch einzelne Schneeflocken fallen, regional lockert es später jedoch wieder auf. Die Höchstwerte liegen meist zwischen minus vier und plus zwei Grad.
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