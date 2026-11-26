Der durch seinen Olympia-Ausschluss bekannt gewordene Skeletonpilot Wladislaw Heraskewytsch setzt seinen sichtbaren Protest gegen den russischen Angriffskrieg auf seine Heimat Ukraine auch in der neuen Saison fort.
Der 27-Jährige wird beim Weltcup-Auftakt am Freitag in Altenberg mit speziell designtem Helm und Rennanzug an den Start gehen. Sie sollen eine vom Krieg veränderte und gezeichnete Heimat sichtbar machen, erläuterte Heraskewytsch auf seinem Instagram-Profil.
„Inspiration fanden wir in den Naturlandschaften der Südukraine, insbesondere in den besetzten Gebieten, die derzeit von aktiven Kampfhandlungen betroffen sind. Das Design zeigt rosa Seen, Steppen und Küstenlandschaften, eine an der Wärmebildtechnik angelehnte Farbumkehrung verändert unsere gewohnte Wahrnehmung der Landschaft“, hieß es in dem Instagram-Beitrag.
Keine Sanktionen
Anders als bei den Olympischen Spielen, als der mit den Bildnissen von rund 20 getöteten ukrainischen Athletinnen und Athleten versehene Helm den IOC-Vorschriften gegen politische Botschaften nicht entsprach und Heraskewytsch disqualifiziert wurde, drohen dem Athleten nun keine Sanktionen, da das Design nur mit entsprechender Erklärung einen Protest darstellt und der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF derartige Regeln nicht hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.