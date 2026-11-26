Keine Sanktionen

Anders als bei den Olympischen Spielen, als der mit den Bildnissen von rund 20 getöteten ukrainischen Athletinnen und Athleten versehene Helm den IOC-Vorschriften gegen politische Botschaften nicht entsprach und Heraskewytsch disqualifiziert wurde, drohen dem Athleten nun keine Sanktionen, da das Design nur mit entsprechender Erklärung einen Protest darstellt und der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF derartige Regeln nicht hat.