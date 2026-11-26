Ziele nur teilweise erreicht

Eine gerade veröffentlichte Analyse der Schülerströme nach der Volksschule hat gezeigt, dass über ein Fünftel der AHS-Erstklassler die für das Ende der Volksschule vorgegebenen Lernziele beim Lesen nur teilweise (18 Prozent) oder nicht erreicht (vier Prozent) hat. Die Zahl der Spitzenschüler in der Volksschule ist gleichzeitig gesunken.