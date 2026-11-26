Direktoren der AHS haben am Donnerstag erneut neue Regeln für den Zugang zum Gymnasium gefordert.
Derzeit reicht für die AHS-Reife ein „Sehr gut“ oder „Gut“ in Deutsch und Mathematik am Ende der Volksschule, diese Noten würden aber „häufig“ zu wohlwollend vergeben. Es wäre „sozial gerechter und einer erfolgreichen Bildungslaufbahn zuträglicher“, wenn bei der Schultypenwahl auch der tatsächliche Leistungsstand einbezogen würde.
Ziele nur teilweise erreicht
Eine gerade veröffentlichte Analyse der Schülerströme nach der Volksschule hat gezeigt, dass über ein Fünftel der AHS-Erstklassler die für das Ende der Volksschule vorgegebenen Lernziele beim Lesen nur teilweise (18 Prozent) oder nicht erreicht (vier Prozent) hat. Die Zahl der Spitzenschüler in der Volksschule ist gleichzeitig gesunken.
Für die Sprecherin der AHS-Direktoren, Isabella Zins, sind im aktuellen System Frustrationen für Kinder und Eltern vorprogrammiert: Würden die Probleme im Gymnasium erst einmal sichtbar, indem die Kinder im Unterricht nicht mitkommen und schlechte Noten bekommen, sei schon viel Selbstvertrauen und Zeit verloren. Dieselben Übergangsschwierigkeiten seien auch an den Oberstufenrealgymnasien und Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) beim Eintritt in die Oberstufe zu beobachten.
iKM PLUS als Baustein
Ein Baustein könnte die Individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) sein, bei der am Ende der Volksschule bzw. Sekundarstufe I (Mittelschule, AHS-Unterstufe) die Erreichung der Bildungsstandards abgeprüft wird. Neben dem Leistungsstand zum Zeitpunkt der AHS-Anmeldung soll zudem der Entwicklungsstand des Kindes (Arbeitshaltung, Selbstständigkeit, soziale und emotionale Reife, Konzentrationsfähigkeit) berücksichtigt werden.
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