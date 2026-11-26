Sportstars wie Basketballer Jakob Pöltl oder Footballer Bernhard Raimann drückten am Ballsportgymnasium Wien die Schulbank. Die größte Schule für Spitzensport im Land bezog in den Herbstferien ihr neues Quartier neben dem Stadion der Wiener Austria. Noch vor dem Tag der offenen Tür am Freitag besuchte die „Krone“ das neue Zuhause der Kaderschmiede.
Wer das Ballsportgymnasium Wien direkt neben dem Stadion der Wiener Austria in Favoriten betritt, merkt sofort, dass er sich in keiner „normalen“ Schule befindet. Der Eingangsbereich des modernen Baus, der seit den Herbstferien von den rund 650 Schülerinnen und Schülern samt 60-köpfigem Lehrpersonal bevölkert wird, öffnet sich zu einer großen Sporthalle, dem Herzstück der Schule.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.