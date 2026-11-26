Wer das Ballsportgymnasium Wien direkt neben dem Stadion der Wiener Austria in Favoriten betritt, merkt sofort, dass er sich in keiner „normalen“ Schule befindet. Der Eingangsbereich des modernen Baus, der seit den Herbstferien von den rund 650 Schülerinnen und Schülern samt 60-köpfigem Lehrpersonal bevölkert wird, öffnet sich zu einer großen Sporthalle, dem Herzstück der Schule.