Schockmoment in der Wiener U-Bahn: In der Station Jägerstraße in Brigittenau ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zwei bislang unbekannte Männer sollen nach einem Streit mit anderen Fahrgästen Pfefferspray versprüht und dabei gleich sechs Personen verletzt haben.
Auslöser dürfte eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und anderen Fahrgästen in einem U-Bahn-Waggon gewesen sein. Plötzlich eskalierte der Streit: Einer der Unbekannten zückte Pfefferspray und sprühte damit auf insgesamt sechs Personen.
Umgehend Fahndung eingeleitet
Anschließend ergriffen die beiden Männer die Flucht. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Dabei kam sogar eine Polizeidrohne zum Einsatz – doch von den Verdächtigen fehlte jede Spur.
Die Berufsrettung Wien versorgte die Betroffenen vor Ort notfallmedizinisch. Drei Verletzte mussten zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht werden.
Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Attacke und fahndet nach den beiden flüchtigen Tätern.
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