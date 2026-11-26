Schockmoment in der Wiener U-Bahn: In der Station Jägerstraße in Brigittenau ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zwei bislang unbekannte Männer sollen nach einem Streit mit anderen Fahrgästen Pfefferspray versprüht und dabei gleich sechs Personen verletzt haben.