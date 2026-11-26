Die bank99 ließ vom Marktforscher Marketagent 1500 Menschen zwischen 14 und 75 Jahren befragen, die repräsentativ für die Gesamtbevölkerung Österreichs sind. Eines der Ergebnisse: Zwei Drittel (68 Prozent) schätzen ihr Geschick im Umgang mit Geld als gut ein. Dazu zählen etwa das Haushaltsbudget, Sparen und Investieren. Am häufigsten beschäftigten sich die Befragten in den vergangenen Monaten mit der Frage, wie sie ihre Ausgaben senken können (38 Prozent). Weitere Themen sind Sparprodukte (33 Prozent), Versicherungen (29 Prozent), die Haushaltsplanung (28 Prozent) und das Investieren (28 Prozent), beispielsweise in Aktien, Fonds oder Kryptowährung.