Beim Finanzwissen der österreichischen Bevölkerung gibt es laut einer aktuellen Umfrage noch Luft nach oben: Demnach empfinden 49 Prozent der Befragten Finanzthemen als zu komplex. Darunter sind vor allem Frauen, Menschen ohne Matura und mit geringerem Einkommen.
Die bank99 ließ vom Marktforscher Marketagent 1500 Menschen zwischen 14 und 75 Jahren befragen, die repräsentativ für die Gesamtbevölkerung Österreichs sind. Eines der Ergebnisse: Zwei Drittel (68 Prozent) schätzen ihr Geschick im Umgang mit Geld als gut ein. Dazu zählen etwa das Haushaltsbudget, Sparen und Investieren. Am häufigsten beschäftigten sich die Befragten in den vergangenen Monaten mit der Frage, wie sie ihre Ausgaben senken können (38 Prozent). Weitere Themen sind Sparprodukte (33 Prozent), Versicherungen (29 Prozent), die Haushaltsplanung (28 Prozent) und das Investieren (28 Prozent), beispielsweise in Aktien, Fonds oder Kryptowährung.
Ungefähr sechs von zehn Personen (63 Prozent) fühlen sich von ihrer Bank gut über Finanzthemen informiert. Die meisten (67 Prozent) gaben auch an, die Finanzprodukte ihres Geldinstituts zu verstehen. Dieses Verständnis steigt mit dem Einkommen. Während bei einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von bis zu 2000 Euro rund die Hälfte (56 Prozent) sagt, die meisten Finanzprodukte ihrer Bank zu verstehen, sind es bei einem Einkommen von über 7000 Euro bereits 83 Prozent.
Gen Z lernt via Social Media
Fast jede zweite befragte Person (46 Prozent) denkt, dass mehr Finanzwissen vorteilhaft für sie wäre. Dem stimmen vor allem Jugendliche bis 19 Jahren zu. Acht von zehn Umfragteilnehmerinnen und Umfragteilnehmern wünschen sich mehr Finanzbildung in Schulen. Einige (61 Prozent) hätten gerne Angebote speziell für Frauen, vier von zehn (41 Prozent) Befragten würden ein kostenloses Finanzseminar in Anspruch nehmen.
Ungefähr jede fünfte Person (19 Prozent) bezieht ihre Informationen hauptsächlich von Social Media. Bei den 14- bis 19-Jährigen sind es sogar 45 Prozent. „Doch nicht alles, was dort einfach und vielversprechend klingt, ist auch fundiert. Umso wichtiger ist es, Informationen richtig einordnen und Chancen wie Risiken einschätzen zu können“, sagte Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99, in einer Aussendung. Derzeit nutzt ungefähr jede dritte Person (35 Prozent) Banking-Apps und Online-Banking. Mehr als jede und jeder Zweite (56 Prozent) kontrolliert regelmäßig die Kontoauszüge, um die Finanzen im Blick zu behalten.
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