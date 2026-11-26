Das ist echte Freundschaft. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn. Sturm-Kicker Albert Vallci und Hoffenheim-Sportdirektor Paul Pajduch sind seit 17 Jahren beste Freunde. „Wir haben uns noch als Kinder in der Kapfenberg-Akademie kennengelernt. Eigentlich sind wir ja ein Trio – der Michi Gregoritsch gehört noch dazu“, erzählt Pajduch, der während den Spielen – also auch heute gegen Sturm – auf der Hoffenheimer Trainerbank Platz nehmen wird. „Wir drei waren gemeinsam im Internat, der Bertl ist allerdings eine Klasse unter dem Michi und mir gewesen. Trotzdem haben wir uns von Anfang an blendend verstanden. Wobei: Als der Bertl in Graz zu seiner Lafnitz-Zeit studiert hat, hat er sich mein Rad ausgeborgt, dass dann gestohlen wurde“, schmunzelt der ehemalige Torhüter, der 2012 für Kapfenberg auch einmal in der Bundesliga aufgelaufen ist.