Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne) nahm ebenfalls auf das Regelwerk Bezug, das bereits im Raumplanungsgesetz verankert worden sei. „Damit ist klar, dass wir die Bedingungen für Rechenzentren bestimmen“. Würden die Regeln nicht eingehalten, gebe es kein Projekt, so Haider-Wallner.