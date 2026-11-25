Die Freiheitlichen forderten bei einer Sondersitzung im Landtag mehr Transparenz über das geplante Projekt in Nickelsdorf. SPÖ und Grüne verwiesen hingegen auf das vor Kurzem beschlossene Regelwerk für Datencenter.
Das geplante Rechenzentrum in Nickelsdorf sorgt weiter für heiße Diskussionen. Die Freiheitlichen verlangten bei der Sondersitzung Antworten von der Landesregierung zu den Auswirkungen des Großprojekts auf Stromversorgung, Netzkosten und Umwelt zu erhalten. „Während die SPÖ hinter verschlossenen Türen plant, bleiben viele Fragen offen“, kritisierte FPÖ-Klubchef Christian Ries.
SPÖ-Klubchef Roland Fürst verwies auf die im Oktober beschlossenen Kriterien für die Errichtung von Rechenzentren: „Damit schaffen wir einen verbindlichen Rahmen“. So wie man bei erneuerbaren Energien eine Vorreiterrolle übernommen habe, wolle man auch bei der Errichtung nachhaltiger Rechenzentren in Österreich und Europa Maßstäbe setzen.
Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne) nahm ebenfalls auf das Regelwerk Bezug, das bereits im Raumplanungsgesetz verankert worden sei. „Damit ist klar, dass wir die Bedingungen für Rechenzentren bestimmen“. Würden die Regeln nicht eingehalten, gebe es kein Projekt, so Haider-Wallner.
ÖVP-Landesparteichef Christoph Zarits sprach sich nach der Sitzung für eine Standortstrategie mit mehreren kleineren, umweltfreundlichen Rechenzentren über das Land verteilt aus: „So können Gemeinden in mehreren Regionen davon profitieren.“
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