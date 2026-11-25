Top-Verdiener des ORF

Und während bei den Privaten über eine Gage wie zum Beispiel bei Assingers deutschem Pendant Günther Jauch (er soll 125.000 Euro pro Sendung bekommen) nicht diskutiert wird, ist’s beim ORF freilich eine ganz andere Sache. Denn wie ein Blick auf die aktualisierte Gehaltsliste der ORF-Stars und Manager zeigt, ist der beliebte Kärntner der nunmehrige Klassenprimus mit über 300.000 Euro Jahreseinnahmen.