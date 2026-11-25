ORF-Gagenkaiser Armin Assinger hoffte bis zuletzt, doch die Sendung (samt Zahlungen für den Moderator) hält dem Kostendruck, der aktuell beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk herrscht, nicht stand.
Schon länger kursierten die Gerüchte auf und abseits des ORF-Küniglbergs, doch Insider stellen im „Krone“-Gespräch hinter den Kulissen klar: Hier wurde bereits längst Tabula rasa gemacht. Heißt im Klartext, noch zehn Ausgaben der „Millionenshow“ und dann ist Schluss mit lustig.
Fendrich, Stöckl, Assinger
Freilich damit einhergehend ist es dann auch für Armin Assinger (62) als Gastgeber des TV-Dauerbrenners vorbei. Der wurde im Jahr 2000 von Rainhard Fendrich (71) aus der Taufe gehoben, von Barbara Stöckl (63) von 2000 bis 2002 weitergetragen und seither vom Ex-Ski-Fahrer moderiert. Assinger selbst war es übrigens, der stets einen Hoffnungsschimmer am Horizont der Kult-Show sah, und dass es weitergehen würde.
Wiewohl die Quoten (zuletzt lag man mit der Promi-„Millionenshow“ bei durchschnittlich 506.000 Zusehern und 23 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe) nach wie vor respektabel und überzeugend sind die Kostenfrage und Situation aber offenbar erdrückend.
Hoher Kostenfaktor bei schlechter Budgetlage
Nach aktuellen Maßstäben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (heute auch Thema im Stiftungsrat), der 2027 als Gesamtkonzern mit einem Minus von 37,1 Millionen Euro bilanzieren wird, nicht tragbar. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Produktionskosten pro Aufzeichnung in Köln auf rund 200.000 Euro belaufen. Hochgerechnet auf ein Jahr wird die Rechnung letztendlich auf fünf Millionen Euro taxiert.
Branchenprofis sind gespalten darüber, ob das Format der Sendung nicht ohnehin eher bei einem Privatsender – so wie in Deutschland mit „Wer wird Millionär“ bei RTL – besser angesiedelt wäre. Nur ließe sich das kaum finanzieren. Sender wie ServusTV setzen darüber hinaus ohnehin längst (und erfolgreich) auf eigene Quizformate.
Top-Verdiener des ORF
Und während bei den Privaten über eine Gage wie zum Beispiel bei Assingers deutschem Pendant Günther Jauch (er soll 125.000 Euro pro Sendung bekommen) nicht diskutiert wird, ist’s beim ORF freilich eine ganz andere Sache. Denn wie ein Blick auf die aktualisierte Gehaltsliste der ORF-Stars und Manager zeigt, ist der beliebte Kärntner der nunmehrige Klassenprimus mit über 300.000 Euro Jahreseinnahmen.
Offiziell veröffentlicht wird darüber freilich nichts, denn Armin Assinger ist kein ORF-Angestellter und somit – trotz Einnahmen via Produktionsfirma und Werbeverträgen – im Transparenzbericht nicht berücksichtigt.
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