In den nächsten Tagen ist es soweit! Der „Tierzauber“-Truck von „Krone“ und Fressnapfmacht macht am 27. November in Eisenstadt (STOP SHOP) und am 2. Dezember in Oberwart (EO Einkaufszentrum) Halt. Und er hat Futter und Veterinär-Tipps dabei.
Sie sind treue Wegbegleiter, Seelentröster und für viele ein Stück Familie. Doch die Teuerung macht auch vor dem Futternapf nicht halt. Immer mehr Tierhalter stehen vor der Herausforderung, die Versorgung ihrer Lieblinge finanziell zu stemmen. Genau hier setzt die „Tierzauber“-Tour von „Krone“ und Fressnapf an, die am Freitag erstmals im Burgenland Station macht.
Neben Futter, das mit Unterstützung von Royal Canin und Purina bereitgestellt wird, hat der weihnachtlich geschmückte Truck auch fachkundige Hilfe an Bord. Experten der Vetmeduni Austria geben Tipps und bieten kleine Gesundheitschecks für Hunde an.
Ein offenes Ohr für die Anliegen der Tierbesitzer haben in Eisenstadt „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner und Karoline Zerbes, in Oberwart ist Diana Zwickl vor Ort. Auch wer bei der Begleichung von Tierarztkosten Hilfe benötigt, kann sich an das Team wenden.
Prominente Gäste mit Herz für Tiere
Auch TV-Liebling Barbara Karlich und Schauspielerin Pia Strehn haben ihr Kommen in der Landeshauptstadt zugesagt. Bei heißem Punsch und einem Dreh am Glücksrad können sich alle Tierfreunde auf die Adventzeit einstimmen. Heimische Tierheime und Tiertafeln sind ebenfalls herzlich willkommen.
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