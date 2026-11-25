Sie sind treue Wegbegleiter, Seelentröster und für viele ein Stück Familie. Doch die Teuerung macht auch vor dem Futternapf nicht halt. Immer mehr Tierhalter stehen vor der Herausforderung, die Versorgung ihrer Lieblinge finanziell zu stemmen. Genau hier setzt die „Tierzauber“-Tour von „Krone“ und Fressnapf an, die am Freitag erstmals im Burgenland Station macht.