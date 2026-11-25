Pager-Angriff 2024 auf Hisbollah als Auslöser für Proteste

Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren. „Wir haben ja nur Bilder hochgehalten“, sagte Becker. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um Fotos von Opfern des Pager-Angriffs des Mossad im Libanon im September 2024, der in die Amtszeit Barneas fiel. Becker bezeichnete die Aktion als Kriegsverbrechen. Aus Parlamentskreisen hieß es, auch dieser Vorfall werde in den zuständigen Gremien des Bundestags besprochen werden.

Video: So lief gezielte Pager-Attacke im Jahr 2024 auf die Hisbollah

