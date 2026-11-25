Ein Besuch des Ex-Mossad-Chefs im deutschen Bundestag hat für mächtig viel Wirbel gesorgt: Zwei Linken-Abgeordnete blockierten den Zugang zu einer Veranstaltung, ein Aktivist störte diese. Es kam zu Rangeleien, die Polizei musste einschreiten.
Ex-Mossad-Chef David Barnea war am Mittwoch zu Gast bei einem parlamentarischen Frühstück unter der Schirmherrschaft von Grünen-Politiker Konstantin von Notz.
Mossad und DSN verhinderten „Massenmord“ in Wien
Der Mossad ist ein mit Deutschland befreundeter Geheimdienst, dessen Warnungen schon etliche Terroranschläge auf deutschem Boden verhindert haben. Erst vor zwei Tagen gab Barnea bekannt, der Mossad habe einen Terror-Angriff auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien 2024 vereitelt. 2025 sollen es insgesamt 59 Terroranschläge weltweit gewesen sein – mehr als einer pro Woche.
Zwei Bundesabgeordnete der Linken, Desiree Becker und Tamara Mazzi, blockierten die Veranstaltung mit Barnea und setzten sich vor die Tür zu einem Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus, in dem der Austausch von Bundestagsabgeordneten mit dem Ex-Mossad-Chef stattfand. Im Paul-Löbe-Haus befinden sich zahlreiche Abgeordnetenbüros und Ausschussräume.
Video auf X: Zwei Linke-Bundestagsabgeordnete setzten sich vor die Tür zum Saal. Die Bundestagspolizei rückte an.
Becker bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sie und Mazzi auf dem Video zu sehen sind. Becker sagte zu den Beweggründen für die Aktion, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten.
Pager-Angriff 2024 auf Hisbollah als Auslöser für Proteste
Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren. „Wir haben ja nur Bilder hochgehalten“, sagte Becker. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um Fotos von Opfern des Pager-Angriffs des Mossad im Libanon im September 2024, der in die Amtszeit Barneas fiel. Becker bezeichnete die Aktion als Kriegsverbrechen. Aus Parlamentskreisen hieß es, auch dieser Vorfall werde in den zuständigen Gremien des Bundestags besprochen werden.
Video: So lief gezielte Pager-Attacke im Jahr 2024 auf die Hisbollah
Auch Störer schleuste ich in Veranstaltung ein
Doch damit nicht genug: Ein weiterer Störer hatte sich in die Veranstaltung eingeschleust, sorgte am Ende des Mossad-Frühstücks minutenlang für Krawalle.
Video auf X: Ein weiterer Störer schleuste sich ein
„Mörder!“
Er schrie Richtung Barnea: „Mörder! Schäm dich, 80 Jahre, nachdem deine Vorfahren ermordet wurden!“ Weil die Bundestagspolizei nicht sofort zur Stelle war, räumten ihn geladene Gäste mit vollem Körpereinsatz aus dem Saal. Erst dann kümmerte sich die Polizei um ihn, während er weiter pöbelte.
Ex-Mossad-Chef rechtfertigte Einsatz gegen Hisbollah-Terroristen
Barnea habe dem Störer direkt geantwortet, berichten Teilnehmer des Frühstücks gegenüber der „Bild“: Der Pager-Coup habe mit einem „Kriegsverbrechen“ nichts zu tun. Israel sei sogar besonders präzise vorgegangen, habe simultan Tausende Piepser explodieren lassen, die sich ausschließlich in den Händen von Hisbollah-Terroristen, also legitimen Zielen, befanden. Der Störer behauptete, Zivilisten hätten Pager in ihren Händen gehabt.
Vorfall hat ein politisches Nachspiel
Der Vorfall wird nach Informationen von „Politico“ am Donnerstag im Ältestenrat ein Nachspiel haben. Die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) will das Thema ansprechen. Das wurde in Kreisen der Bundestagsverwaltung bestätigt. Es handele sich „um einen einmaligen Vorgang“.
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