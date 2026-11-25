Elf Notarztstützpunkte sollen in Niederösterreich wegfallen. Die SPÖ warnt vor längeren Wartezeiten und einer schlechteren Versorgung. ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner verteidigt die Reform und nimmt SPÖ-Chef Sven Hergovich ins Visier. Er vertraue lieber Experten als einem „Verunsicherungslandesrat“. Hergovich solle sich einmal selbst im Spiegel anschauen, denn: „Wenn Populismus eine Krankheit wäre, wäre er aktuell auf der Intensivstation.“ Ist die notärztliche Versorgung auch künftig in allen Regionen gesichert und wie begegnet Zauner den Sorgen der Bevölkerung? Die Antworten darauf sehen Sie oben im Video!