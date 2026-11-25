TikTok: „Unsinn“

Nun hat die Plattform auf den Vorstoß reagiert. „Dieser Unsinn entbehrt jeglicher Grundlage“, so die Stellungnahme der Presseabteilung. „Dabei wird ignoriert, dass wir – wie jede andere Plattform auch – bereits umfassenden europäischen Rechtsvorschriften unterliegen, darunter dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act) und der DSGVO, die klare rechtliche Rahmenbedingungen für jedes Unternehmen bieten, das in Europa investiert und tätig ist.“