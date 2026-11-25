Österreich und Deutschland wollen Investoren finden, die TikTok für Europa kaufen. So erhofft man sich mehr Kontrolle über Daten und Algorithmen. Vonseiten der Plattform kommt nun eine harsche Absage: „Dieser Unsinn entbehrt jeglicher Grundlage.“
TikTok beschert der österreichischen Wirtschaft eine Bruttowertschöpfung von 490 Millionen Euro. Zu dem Schluss kommt eine Studie, die die Plattform bei dem Beratungsunternehmen PF Global in Auftrag gegeben hat. „TikTok ist ein Wachstumskanal für österreichische Unternehmen“, sagt Studienautor und Ökonom Leon Klee am Mittwoch bei der Präsentation in Wien.
„Auch kleine Betriebe ohne große Werbebudgets können zeigen, wie ein Produkt entsteht.“ 2,8 Millionen Österreicher scrollen mindestens einmal im Monat auf dem Videoportal.
58 Millionen Euro für Tourismus und Gastronomie, 39 Millionen Euro an Buchkäufen, 29 Millionen für die Kreativwirtschaft: Der Social-Media-Riese präsentiert sich als Partner von kleinen Bio-Bäckereien, Hotels und Musikern.
Europäische Investoren sollen Plattform kaufen
Währenddessen diskutiert die Politik über ewiges Scrollen und ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige. Kürzlich startete Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) gemeinsam mit dem deutschen Staatsminister Wolfram Weimer eine Initiative, um europäische Investoren zu werben, die die chinesische Plattform übernehmen sollen.
Mit dieser Eigentümerstruktur wolle man „die digitale Souveränität stärken“, sagt er. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche geschützt werden. Man will Kontrolle über Daten und Algorithmen in der App haben. In den USA wurde ein ähnliches Modell umgesetzt.
TikTok: „Unsinn“
Nun hat die Plattform auf den Vorstoß reagiert. „Dieser Unsinn entbehrt jeglicher Grundlage“, so die Stellungnahme der Presseabteilung. „Dabei wird ignoriert, dass wir – wie jede andere Plattform auch – bereits umfassenden europäischen Rechtsvorschriften unterliegen, darunter dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act) und der DSGVO, die klare rechtliche Rahmenbedingungen für jedes Unternehmen bieten, das in Europa investiert und tätig ist.“
TikTok investiere in das Projekt „Clover“ zwölf Milliarden Euro. Mit dieser „Datenenklave nach europäischem Recht“ will man Bedenken ausräumen. Zusätzlich gebe es eine „unabhängige Aufsicht, die weit über die gesetzlichen Anforderungen zum Schutz der Daten europäischer Nutzer hinausgeht“. Mitarbeiter in China hätten keinen Zugriff auf „Telefonnummern, E-Mail-Adressen und IP-Adressen“, heißt es.
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