Astrid Wagner ist eine der bekanntesten Anwältinnen des Landes, nicht zuletzt durch die Verteidigung von Josef Fritzl und anderen „schweren Burschen“. Die 63-Jährige ist auch auf Social Media äußerst aktiv und zeigt sich dort auch einmal freizügig. Das darf sie jetzt auch weiterhin, wie der Oberste Gerichtshof entschied.
Seit 2015 postet die Promi-Juristin Fotos von sich beim Wandern, am Meer oder vor Alpenkulisse – und das gerne auch einmal nackt, wie Gott sie schuf. Doch das gefällt nicht allen.
OGH entschied: Bilder nicht zu freizügig
Die Wiener Rechtsanwaltskammer empfand Wagners Bilder aus zu freizügig und mahnte sie ab. Der Disziplinarrat der Kammer befand die Fotos schließlich als „zu explizit“, die Strafverteidigerin wurde ermahnt, nicht das Ansehen ihres Berufsstandes zu schädigen. Das wiederum wollte die Wagner nicht auf sich sitzen lassen und zog vor den Obersten Gerichtshof (OGH).
Der entschied nun: Wagner darf ihre Bilder weiterhin posten, diese würden keineswegs „allgemeinen Moralkriterien widersprechen oder gegen zeitgemäße Anstandsregeln verstoßen“, hieß es in dem Entscheid, aus dem die „Bild“ zitiert. Auch würden die Fotos kein „der Ehre und Würde des Standes und dem Ansehen der Rechtsprechung abträgliches Verhalten“ darstellen.
Astrid Wagner ist besonders für die Übernahme der Strafverteidigung von Verdächtigen in aufsehenerregenden Verfahren bekannt. Zu ihren Mandanten gehörten neben Josef Fritzl auch die „Eislady“ Estibaliz C. oder der IS-Fanatiker Berkan C., zuletzt vertrat sie jenen Cobra-Beamten, der seine Freundin mit einem Gürtel erwürgt haben soll – er sprach von einem Unfall beim Sex ... Wagner selbst war zudem zwei Jahre mit dem Frauenmörder Jack Unterweger liiert, ihre Erfahrungen sowie dessen Prozess verarbeitete sie in einem Buch.
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