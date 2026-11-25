Astrid Wagner ist besonders für die Übernahme der Strafverteidigung von Verdächtigen in aufsehenerregenden Verfahren bekannt. Zu ihren Mandanten gehörten neben Josef Fritzl auch die „Eislady“ Estibaliz C. oder der IS-Fanatiker Berkan C., zuletzt vertrat sie jenen Cobra-Beamten, der seine Freundin mit einem Gürtel erwürgt haben soll – er sprach von einem Unfall beim Sex ... Wagner selbst war zudem zwei Jahre mit dem Frauenmörder Jack Unterweger liiert, ihre Erfahrungen sowie dessen Prozess verarbeitete sie in einem Buch.