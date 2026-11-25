Mehr rechtliche Möglichkeiten gegen Luftverschmutzung – und das schon ab Dezember: Im Nationalrat soll noch heuer eine Neufassung des Immissionsschutzgesetz-Luft beschlossen werden, auf die sich die Regierung heute überraschend geeinigt hat. Erleichtert werden dadurch auch Lkw-Fahrverbote.
Die Luft soll sauberer werden, wichtige Projekte dabei aber nicht ins Stocken geraten. Auf diesen Spagat einigte sich die Bundesregierung beim neuen Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L). Der Entwurf soll am Donnerstag im Verkehrsausschuss behandelt werden. Der Beschluss im Nationalrat ist für Dezember geplant.
Besonders in stark transitbelasteten Regionen wie Tirol ist eine verlässliche Rechtsgrundlage für wirksame Luftreinhaltemaßnahmen unverzichtbar.
Norbert Totschnig, Umweltminister (ÖVP)
Bild: APA/GEORG HOCHMUTH
Ab 2030 gelten in der EU deutlich strengere Grenzwerte für Schadstoffe wie Feinstaub und Stickstoffdioxid. In wichtigen Bereichen werden die Werte halbiert. Mit vorausschauenden Luftqualitätsplänen sollen die Landeshauptleute schon vorher Maßnahmen setzen können, wenn Überschreitungen drohen. „Saubere Luft ist eine Grundvoraussetzung für Gesundheit und Lebensqualität. Mit dem neuen Immissionsschutzgesetz-Luft sichern wir bestehende Schutzmaßnahmen für die Zukunft ab“, so Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP).
Hilfe für Tirol vor Gericht gegen Italien
Für Tirol, Totschnigs Heimatbundesland, ist das besonders wichtig: Die bestehenden Lkw-Fahrverbote stützen sich auf das IG-L. Zugleich steht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur italienischen Transitklage bevor. Die neue Rechtsgrundlage soll es ermöglichen, auf das Urteil rasch zu reagieren und Maßnahmen rechtssicher fortzuführen. SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr sieht darin auch eine Erleichterung für Maßnahmen wie Fahrverbote für den Schwerverkehr. Und außerdem: „Jährlich sterben in Österreich rund 3000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Strengere Regeln für saubere Luft schützen also nicht nur unsere Natur, sondern auch Menschenleben“, so die rote Vize-Klubchefin.
Aus Tirol kommen Dankesworte: „Die Vernunft hat sich letztendlich durchgesetzt. Tirol wird seine Anti-Transit-Maßnahmen jedenfalls absichern. Ich habe die Vorbereitungsarbeiten dafür bereits in Auftrag gegeben, weil ich weiß: Es liegt an uns selbst, die Herausforderungen in Tirol zu lösen“, erklärt Landeshauptmann Anton Mattle.
Bei der Novelle ging es aber auch um mögliche Folgen für Infrastruktur und Haushalte. Wie berichtet, hatten die FPÖ-Verkehrslandesräte aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark vor zusätzlichen Hürden für Umfahrungen und den Bahnausbau gewarnt. NEOS-Abgeordneter Dominik Oberhofer betont nun, eine Übergangstoleranz solle Bauprojekte und Betriebserweiterungen vor unnötiger Bürokratie schützen. Auch der ÖBB-Bahnausbau solle nicht gebremst werden.
Oberhofer zufolge soll beim Schwerverkehr angesetzt werden, nicht bei Haushalten, die im Winter mit Holz heizen. Wie genau die neuen Regeln ausgestaltet sind, wird der Gesetzestext zeigen.
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