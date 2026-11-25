Hilfe für Tirol vor Gericht gegen Italien

Für Tirol, Totschnigs Heimatbundesland, ist das besonders wichtig: Die bestehenden Lkw-Fahrverbote stützen sich auf das IG-L. Zugleich steht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur italienischen Transitklage bevor. Die neue Rechtsgrundlage soll es ermöglichen, auf das Urteil rasch zu reagieren und Maßnahmen rechtssicher fortzuführen. SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr sieht darin auch eine Erleichterung für Maßnahmen wie Fahrverbote für den Schwerverkehr. Und außerdem: „Jährlich sterben in Österreich rund 3000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Strengere Regeln für saubere Luft schützen also nicht nur unsere Natur, sondern auch Menschenleben“, so die rote Vize-Klubchefin.