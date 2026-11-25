Jan Delay & Disko No. 1, Gentleman, Joss Stone, Jalen Ngonda und Kosheen sind beim Festival 2027 in Eisenstadt mit dabei. Vor dem Schloss Esterhazy steigt wieder eine große Party. Das Line-up kann sich mehr als sehen lassen.
Am 10. Juli 2027 herrscht Festivalstimmung im Schlosspark in Eisenstadt. Zum „Butterfly Dance!“ werden wieder tausende Besucher erwartet. Das Line-up steht nun fest: Wie bereits bekannt wird Hip-Hop-, Reggae-, Soul- und Funk-Musiker Jan Delay für Stimmung sorgen. Gemeinsam mit seiner Disko No. 1 garantiert er dabei wieder für eine unvergessliche Show.
Jetzt dürfen sich Festivalfreunde noch auf weitere musikalische Leckerbissen freuen: So wird Reggae-Sänger Gentleman vor dem Schloss Esterhazy auftreten. Außerdem mit dabei: Soul-Pop-Sängerin Joss Stone, Soul-Interpret Jalen Ngonda sowie die britische Band Kosheen.
Wichtig für alle Besucher: Bis 7. Dezember 12 Uhr sind noch vergünstigte Butterfly Friends Tickets erhältlich. Infos und Tickets: https://butterflydance.at/
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