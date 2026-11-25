Am 10. Juli 2027 herrscht Festivalstimmung im Schlosspark in Eisenstadt. Zum „Butterfly Dance!“ werden wieder tausende Besucher erwartet. Das Line-up steht nun fest: Wie bereits bekannt wird Hip-Hop-, Reggae-, Soul- und Funk-Musiker Jan Delay für Stimmung sorgen. Gemeinsam mit seiner Disko No. 1 garantiert er dabei wieder für eine unvergessliche Show.