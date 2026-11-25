Österreichs Frauen-Fußball-Team hofft im Playoff zur Weltmeisterschaft auf ein besseres Ende als 2022. Teil 1 des Zweitrunden-Duells mit der Schweiz steigt am Dienstag (19 Uhr) in Bern. „Es wird ein bisschen ein Abtasten werden. Beide wissen nicht genau, was auf sie zukommt, deshalb wird es richtig spannend“, sagte ÖFB-Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil am Mittwoch am ÖFB-Campus. Das Hinspiel steigt auf Kunstrasen, für die ÖFB-Akteurinnen eine „positive“ Sache.
„Kunstrasen ist eigentlich positiv, weil die Rasenplätze im Winter nicht die beste Qualität haben, und ich weiß, dass der in Bern ein sehr guter ist“, erläuterte Ex-Schweiz-Legionärin Marie Höbinger. Ab Donnerstag erfolgt die Vorbereitung in Wien auf künstlichem Grün. „Kunstrasen ist schon was Anderes, wir sind aber eine Mannschaft, die eigentlich gerne den Ball hat, deshalb ist Kunstrasen positiv für uns“, meinte Abwehrspielerin Jennifer Klein. Leichte Bedenken äußerte die von einem Kreuzbandriss genesene Zadrazil. „Ich hoffe, dass mein Knie da gut mitmacht.“
Zadrazil will „vorangehen“
Die Bayern-Stütze durfte beim 4:0-Sieg bei der Wiener Austria am 19. November in der Champions League erstmals nach ihrer Verletzungspause in einem Pflichtspiel über die volle Distanz mitwirken und will nun auch auf ÖFB-Ebene eine tragende Rolle spielen. „Ich habe sehr viel Erfahrung, das ist wichtig in K.-o.-Spielen. Es ist eine andere Situation als in der Nations League, es geht einfach um alles. Da kann ich schon vorangehen, eine gewisse Stabilität bringen, egal ob im Ballbesitz oder gegen den Ball, aber auch außerhalb vom Platz“, schilderte die 33-Jährige.
2022 war sie Teil jenes Teams, das am 6. Oktober in der in nur einer Partie ausgetragenen 1. Playoff-Runde in Glasgow gegen Schottland 0:1 nach Verlängerung verlor. „Das ist komplett abgehakt, jetzt eine ganz andere Situation. Seitdem ist viel passiert, es steht eine neue Mannschaft am Platz“, sagte Zadrazil. Sie finde es gut, dass man diesmal zwei Spiele habe und noch dazu das zweite am 5. Dezember (16.10 Uhr) zu Hause.
„Viel Motivation“ durch „EM-Nicht-Quali-Schmerz“
Laut Höbinger habe all das Negative in den vergangenen Jahren die Spielerinnen enger zusammengebracht. Neben der verpassten WM-Premiere war das auch die nicht gelungene Qualifikation für die EM 2025. „Wir haben unglaublich viel Motivation im Team durch den Schmerz der Nichtqualifikation für die EURO, alle einen unglaublichen Willen, dass es diesmal klappt. Wir wollen diese Enttäuschung nie wieder erleben, das ist etwas, das uns extrem antreibt“, meinte die 25-Jährige. Sie ist besonders motiviert, da sie bei Liverpool derzeit eine „schwierige“ Zeit durchmacht. „Körperlich bin ich schon lange ganz fit. Es ist keine Fitnesssache, eher eine Meinungssache und Einstellung vom Trainer“, erörterte Höbinger. Im Gegensatz zur Liga durfte sie zuletzt im Cup zumindest spielen.
Mit deutlich besseren Erlebnissen reiste Valentina Mädl zum Nationalteam. In der deutschen Liga erzielte sie nach überstandenem Muskelfaserriss ihren ersten Saisontreffer für Leverkusen. „Das freut mich sehr, nach der Verletzung läuft es jetzt super“, sagte die 20-Jährige. Ob sie auch in den Duellen mit der Schweiz – wenn dann als „Joker“ – gefragt sein wird, wird sich zeigen. „Es wird darauf ankommen, wer es in dem Spiel mehr will und das sind hoffentlich wir“, sagte die Stürmerin. Die Unterstützung von den Rängen ist den Schweizerinnen sicher, mehr als 20.000 Zuschauer werden erwartet.
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