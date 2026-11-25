„Viel Motivation“ durch „EM-Nicht-Quali-Schmerz“

Laut Höbinger habe all das Negative in den vergangenen Jahren die Spielerinnen enger zusammengebracht. Neben der verpassten WM-Premiere war das auch die nicht gelungene Qualifikation für die EM 2025. „Wir haben unglaublich viel Motivation im Team durch den Schmerz der Nichtqualifikation für die EURO, alle einen unglaublichen Willen, dass es diesmal klappt. Wir wollen diese Enttäuschung nie wieder erleben, das ist etwas, das uns extrem antreibt“, meinte die 25-Jährige. Sie ist besonders motiviert, da sie bei Liverpool derzeit eine „schwierige“ Zeit durchmacht. „Körperlich bin ich schon lange ganz fit. Es ist keine Fitnesssache, eher eine Meinungssache und Einstellung vom Trainer“, erörterte Höbinger. Im Gegensatz zur Liga durfte sie zuletzt im Cup zumindest spielen.