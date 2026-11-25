Federica Brignone hat ihr Karriereende verkündet und die Ski-Welt verneigt sich vor einer Legende. „Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit dir anzutreten“, erklärt etwa Mikaela Shiffrin. Die Italienerin wird als „freundlichstes, verrücktestes und absolut glücklichstes Idol“ bezeichnet und wird dem Ski-Zirkus mit Sicherheit fehlen.
Die alpine Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone hat das Ende ihrer aktiven Laufbahn bekannt gegeben. Die Italienerin hatte sich im August einem erneuten Eingriff an ihrem im Frühjahr schwer verletzten Knie unterzogen. Nachdem sie nun zwei Tage auf Schnee gestanden sei, hätten sich erneut Komplikationen eingestellt, schrieb Brignone auf Instagram. „Ich habe erkannt, dass mein Bein noch nicht voll genesen ist und dass ich weiter zu viele Schmerzen habe“, berichtete sie.
Reaktionen aus dem Ski-Zirkus ließen nicht lange auf sich warten und es zeigte sich, welchen Stellenwert die Italienerin dort genießt. „Deine Widerstandsfähigkeit hat uns alle inspiriert, die wir an deiner Seite gefahren sind. Du bist eine Kämpferin“, lobte Ski-Queen Mikaela Shiffrin die Fähigkeiten von Brignone. Landsfrau Lindsey Vonn stimmte zu: „Cortina war ein unglaubliches Comeback und wird immer einen Platz in unseren Herzen haben. Genieße das nächste Kapitel.“
Reaktionen aus dem ÖSV-Lager
Auch aus dem ÖSV-Lager gibt es gleich einige Reaktionen. „Du warst schon immer eine Inspiration, sowohl auf der Piste als auch abseits davon. Wir vermissen dich jetzt schon“, meldet sich Nina Ortlieb. Marco Schwarz wünscht der Doppel-Olympiasiegerin von Cortina viel Glück für die Zukunft und Katharina Liensberger kommentiert: „Ich bin so glücklich und stolz, dass ich die Pisten mit dir teilen durfte.“
Neben ihren insgesamt fünf Olympiamedaillen raste Brignone auch zu zweimal Gold bei Weltmeisterschaften (Kombination 2023, Riesentorlauf 2025). Zweimal gewann die Italienerin den Gesamtweltcup (2020, 2025). „Danke, dass du das freundlichste, verrückteste und absolut glücklichste Idol bist, das es gibt, Fede“, bedankte sich Kajsa Vickhoff Lie besonders emotional und unterstrich erneut, wie sehr die Italienerin im Ski-Weltcup fehlen wird.
Hier einige Reaktionen im Überblick:
Marco Schwarz:
Herzlichen Glückwunsch, Fede, alles Gute für deine Zukunft.
Giovanni Franzoni:
Gratuliere Fede und danke für alles!
Lindsey Vonn
Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Karriere! Cortina war ein unglaubliches Comeback und wird immer einen Platz in unseren Herzen haben. Genieße das nächste Kapitel!
Katharina Liensberger
Herzlichen Glückwunsch zu deiner unglaublichen Karriere! Ich bin so glücklich und stolz, dass ich die Pisten mit dir teilen durfte. Es war mir eine Freude, an deiner Seite Ski zu fahren. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück für diesen neuen Lebensabschnitt!
Thea Stjernesund
Ich werde mein erstes Weltcup-Rennen nie vergessen, und dass du mir von der ersten Sekunde an das Gefühl gegeben hast, deine Freundin zu sein. Grazie mille, Fede, bleib so, wie du bist!!!!!
Felix Neureuther
Gratulation zu deiner Karriere! Großartig Fede
Tina Maze
Einmal Tigerin, immer Tigerin
Travis Ganong
Du bist einfach großartig, Fede! Herzlichen Glückwunsch zu all deinen Erfolgen in diesem Sport – Marie-Michele Gagnon und ich können es kaum erwarten, mit dir auf der anderen Seite ein paar Abenteuer zu erleben!
Alice Robinson
Fede! Herzlichen Glückwunsch zu allem. Du bist für so viele eine echte Inspiration, wir werden dich da draußen sooo sehr vermissen.
Loic Meillard
Genieße diesen neuen Lebensabschnitt
Kajsa Vickhoff Lie
Danke, dass du das freundlichste, verrückteste und absolut glücklichste Idol bist, das es gibt, Fede. Ich habe seit dem ersten Tag so viel von dir gelernt und werde dich sooo vermissen. Ich kann es kaum erwarten, dich abseits der Piste zu sehen.
Nina Ortlieb
Herzlichen Glückwunsch zu einer herausragenden Karriere! Du warst schon immer eine Inspiration, sowohl auf der Piste als auch abseits davon. Wir vermissen dich jetzt schon und können es kaum erwarten, dich ein letztes Mal im Rennen zu sehen!
Luca de Aliprandini
Danke für alles, Fede und herzlichen Glückwunsch zu einer sensationellen Karriere!!
Anja Pärson
Du hast einige der legendärsten Skifahrten der Geschichte hingelegt! Die Goldmedaille in Cortina wird für immer etwas ganz Besonderes bleiben! Als Mensch hast du der Tour so viel Farbe und Freude verliehen! Gönne deinem Körper nun etwas Ruhe und heiße dein neues Leben willkommen!
Nina O’Brien
Fede – die größte Inspiration für uns alle! Herzlichen Glückwunsch!!
Joan Verdu
Großartige Karriere Fede
Atle Lie McGrath
Fede– eine Legende, für immer, auf und abseits der Pisten
Alex Vinatzer
Fede, du warst unglaublich!! Danke für diese tollen Momente
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