Mikaela Shiffrin:

Oh Fede, ich umarme dich ganz fest … Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit dir anzutreten. Was du in Cortina geleistet hast, ist eines der großartigsten Comebacks in der Geschichte unseres Sports. Weniger als ein Jahr nach diesem Sturz bist du nach HAUSE zurückgekehrt und hast ZWEI olympische Goldmedaillen gewonnen. Deine Widerstandsfähigkeit hat uns alle inspiriert, die wir an deiner Seite gefahren sind. Du bist eine Kämpferin.

Marco Schwarz:

Herzlichen Glückwunsch, Fede, alles Gute für deine Zukunft.

Giovanni Franzoni:

Gratuliere Fede und danke für alles!

Lindsey Vonn

Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Karriere! Cortina war ein unglaubliches Comeback und wird immer einen Platz in unseren Herzen haben. Genieße das nächste Kapitel!

Katharina Liensberger

Herzlichen Glückwunsch zu deiner unglaublichen Karriere! Ich bin so glücklich und stolz, dass ich die Pisten mit dir teilen durfte. Es war mir eine Freude, an deiner Seite Ski zu fahren. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück für diesen neuen Lebensabschnitt!

Thea Stjernesund

Ich werde mein erstes Weltcup-Rennen nie vergessen, und dass du mir von der ersten Sekunde an das Gefühl gegeben hast, deine Freundin zu sein. Grazie mille, Fede, bleib so, wie du bist!!!!!

Felix Neureuther

Gratulation zu deiner Karriere! Großartig Fede

Tina Maze

Einmal Tigerin, immer Tigerin

Travis Ganong

Du bist einfach großartig, Fede! Herzlichen Glückwunsch zu all deinen Erfolgen in diesem Sport – Marie-Michele Gagnon und ich können es kaum erwarten, mit dir auf der anderen Seite ein paar Abenteuer zu erleben!

Alice Robinson

Fede! Herzlichen Glückwunsch zu allem. Du bist für so viele eine echte Inspiration, wir werden dich da draußen sooo sehr vermissen.

Loic Meillard

Genieße diesen neuen Lebensabschnitt

Kajsa Vickhoff Lie

Danke, dass du das freundlichste, verrückteste und absolut glücklichste Idol bist, das es gibt, Fede. Ich habe seit dem ersten Tag so viel von dir gelernt und werde dich sooo vermissen. Ich kann es kaum erwarten, dich abseits der Piste zu sehen.

Nina Ortlieb

Herzlichen Glückwunsch zu einer herausragenden Karriere! Du warst schon immer eine Inspiration, sowohl auf der Piste als auch abseits davon. Wir vermissen dich jetzt schon und können es kaum erwarten, dich ein letztes Mal im Rennen zu sehen!

Luca de Aliprandini

Danke für alles, Fede und herzlichen Glückwunsch zu einer sensationellen Karriere!!

Anja Pärson

Du hast einige der legendärsten Skifahrten der Geschichte hingelegt! Die Goldmedaille in Cortina wird für immer etwas ganz Besonderes bleiben! Als Mensch hast du der Tour so viel Farbe und Freude verliehen! Gönne deinem Körper nun etwas Ruhe und heiße dein neues Leben willkommen!

Nina O’Brien

Fede – die größte Inspiration für uns alle! Herzlichen Glückwunsch!!

Joan Verdu

Großartige Karriere Fede

Atle Lie McGrath

Fede– eine Legende, für immer, auf und abseits der Pisten