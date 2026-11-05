„Wollen die Nummer 1 bei grünen Datencentern sein“

Der mögliche Standort in Nickelsdorf bei der A4 (Ostautobahn) hatte im vergangenen Sommer für eine heftige politische Debatte gesorgt. Gewarnt wurde von Kritikern, wie berichtet, vor allem wegen möglicher hoher Wasserentnahmen. Als Folge beschloss das Land zehn Umsetzungskriterien, die nun Basis für das Projekt der Burgenland Energie ist. Festgeschrieben ist darin unter anderem ein der geschlossene Wasserkreislauf, um Verschwendung zu verhindern.