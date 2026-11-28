„Wer weiß, ob es dann besser sein wird?“

Nicht nur die Wartezeit beschäftigt Andrea S. und Florian P. Auch die Ungewissheit nagt an ihnen. „Manche Spitäler sagen, wir sollen uns wieder Mitte nächstes Jahr bewerben, aber wer weiß, ob es dann besser sein wird?“, sagt Andrea. Sie bewirbt sich nun direkt auf Assistenzarztstellen. „Aber erst vor Kurzem bin ich extra zu einem Bewerbungsgespräch nach Linz gefahren, nur um dann gesagt zu bekommen, dass die Basisausbildung Voraussetzung ist.“