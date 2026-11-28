56 Bewerbungen und keine Aussicht auf einen Platz für die verpflichtende Basisausbildung: Statt im Spital zu arbeiten, droht einer jungen Ärztin aus Niederösterreich Arbeitslosigkeit. Sie scheitert, wie Hunderte andere, am Flaschenhals des Gesundheitssystems. Viele überlegen sogar, das Land zu verlassen. Die Ärztekammer fordert nun Transparenz.
Andrea S. scrollt durch eine Liste auf ihrem MacBook. „Absage“, sagt sie. „Absage und es gibt keine Warteliste wegen zu vieler Anfragen.“ Vom Burgenland bis nach Vorarlberg ist das Bild ähnlich, egal, ob in Hauptstädten oder der Peripherie. „Sogar in Waidhofen an der Thaya ist bis Ende 2027 alles vergeben.“
Seit wenigen Wochen darf sich die 30-jährige Niederösterreicherin, die in Wien lebt, Doktorin nennen, aber statt im Spital zu arbeiten, droht ihr die Arbeitslosigkeit. „Ich habe mich bei 56 Spitälern beworben“, sagt die junge Frau.
Paar lebt von einem 20-Stunden-Job und Plasmaspenden
Ihrem Partner Florian P. geht es gleich. Er ist Deutscher, hat in Wien Medizin studiert und würde gerne hier bleiben. „Wenn sich nicht bald was tut, überlegen wir, uns in Deutschland etwas zu suchen.“ Das Paar lebt aktuell „von einem befristeten 20-Stunden-Job und Plasmaspenden“.
Es ist wie ein Riegel vor dem Arbeitsmarkt.
Andrea S., Medizin-Absolventin
Hunderte junge Mediziner stecken gerade im Flaschenhals des Gesundheitssystems fest. Sie müssen eine sechsmonatige Basisausbildung absolvieren, bevor sie die Ausbildung zum Facharzt beginnen können, doch es gibt zu wenige Stellen.
„Es hat sich nichts verändert“
Schon im Frühjahr hatte die Ärztekammer auf das Problem aufmerksam gemacht. Im August wurde die Basis von neun auf sechs Monate verkürzt. „Es hat sich bis jetzt aber nichts verändert“, sagt Eduardo Maldonado-González, Kurienobmann der angestellten Ärzte in der Wiener Ärztekammer, was auch verschiedene Spitalsträger bestätigen.
(Quelle: Wiener Gesundheitsverbund)
Wie lang sind die Wartezeiten tatsächlich? Das ist auch deswegen schwer zu sagen, weil es kein zentrales System und keinen Einblick in die Wartelisten gibt. In manchen Spitälern und Fachrichtungen ist die Basis eine eigene Ausbildung, in anderen ist sie Teil einer Assistenzarzt-Stelle. In manchen Krankenhäusern ist eine fertige Basis Voraussetzung für eine Assistenzarzt-Stelle, in anderen nicht.
So kommt es, dass etwa die steirische Kages in ländlichen Regionen etliche Stellen offen hat, die Basis und Assistenzarztstelle verbinden. Für spezifische Fächer, etwa die Gynäkologie, ist eine abgeschlossene Basis aber „von Vorteil“ oder Voraussetzung.
Wartezeit zwischen drei Monaten und eineinhalb Jahren
Maldonado-González spricht von zwölf bis 16 Monaten. „Das ist de facto ein Berufsverbot“, sagt er. Laut dem Wiener Gesundheitsverbund aber liegen zwischen Promotionsbescheid und Dienstantritt im Schnitt sechs Monate. Die Kages gibt an, dass Absolventen der Med Uni Graz etwa drei Monate auf der Suche sind.
Die Erfahrungen von Andrea S. zeigen wiederum ein anderes Bild. Per Mail wurde sie vom Wiener Gesundheitsverbund darüber informiert, dass sie nach einer Vormerkung im Sommer 2025 erst im Frühjahr 2027 überhaupt für die Warteliste freigeschaltet wird.
AKH: Absolventen bewerben sich auf Facharztstelle
Am AKH Wien, dem größten Krankenhaus des Landes, absolvieren aktuell 80 Ärztinnen und Ärzte ihre Basisausbildung. Sie ist integriert in die Facharzt-Ausbildung. „Die Bewerbung erfolgt direkt auf eine Facharztausbildungsstelle“, heißt es. Deswegen könne man auch keine Angaben zur Wartezeit machen. Insgesamt absolvieren im Wiener Gesundheitsverbund etwa 240 Ärzte aktuell ihre Basisausbildung. Alleine die Med Uni Wien hatte heuer 770 Absolventen.
Das Problem betrifft aber ganz Österreich. In Niederösterreich schafft man ab 2027 mehr Stellen: „Jährlich können dann rund 360 statt bisher 320 Medizinerinnen und Mediziner die Basisausbildung absolvieren“, heißt es. Die Tirol Kliniken bilden im Jahr etwa 90 Ärzte in der Basis aus. „Die vorgesehenen Stellen sind derzeit vollständig besetzt.“ Auch, wenn die Basisstellen nach sechs Monaten wieder frei werden, entstehe bei den Facharztausbildungen „der nächste Flaschenhals“.
Die Träger zeigen auf die Politik und die Politik zeigt auf die Träger.
Anant Thind, ÖH Med Uni Wien
Bild: ÖH Med Uni Wien
„Wer weiß, ob es dann besser sein wird?“
Nicht nur die Wartezeit beschäftigt Andrea S. und Florian P. Auch die Ungewissheit nagt an ihnen. „Manche Spitäler sagen, wir sollen uns wieder Mitte nächstes Jahr bewerben, aber wer weiß, ob es dann besser sein wird?“, sagt Andrea. Sie bewirbt sich nun direkt auf Assistenzarztstellen. „Aber erst vor Kurzem bin ich extra zu einem Bewerbungsgespräch nach Linz gefahren, nur um dann gesagt zu bekommen, dass die Basisausbildung Voraussetzung ist.“
„Wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen“
Eine Erfahrung, die nicht selten vorkommt, sagt auch Studentenvertreter Anant Thind von der ÖH der Med Uni Wien. „In der Realität heißt es oft: Melden Sie sich wieder, wenn Sie die Basis fertig haben.“ Sich einen anderen Job zu suchen, sei aufgrund der Kündigungsfristen schwierig.
Kurienobmann Maldonado-González pocht auf Transparenz und mahnt vor den Folgen, bei Basisstellen zu sparen, wenn das Geld knapp wird. „Ein Drittel der Ärzte geht in den nächsten Jahren in Pension.“ Die Basis abzuschaffen, sei keine Lösung.
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