14. Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Austria Wien empfängt den Wolfsberger AC, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Neuer, vorsichtiger Optimismus hat sich der violetten Fanseelen bemächtigt. Das unerwartete Heim-1:0 über Salzburg brachte Erlösung und scheint den Kurs unter Neo-Coach Max Uhlig zu bestätigen. „Man kann sich vorstellen, dass das sehr, sehr gut getan hat, und das hat man in den vergangenen Tagen auch ganz klar spüren können“, sagte der 33-Jährige am Freitag. Stürmer Johannes Eggestein attestierte der Truppe einen „sehr wichtigen Entwicklungsschritt“ und sah „Stabilität und Sicherheit“ zurückkehren. Eine gewisse Geduld sei aber weiter nötig für einen „Prozess, der über viele Spiele stattfindet“.
Fitz zurück am Verteilerkreis
Auch Uhlig, dessen Equipe mit elf Punkten fünf mehr als der WAC hat, warnte vor „großen Fantasien“. Träume etwa von 90-minütiger Dominanz seien (noch) nicht angebracht. Auch nicht am Samstag, an dem man das hundertjährige Bestehen des Vereinsnamens „Fußball-Klub Austria“ feiert. In eigenen Retro-Trikots kann die Mannschaft dann jedenfalls zeigen, wie weit sie wirklich ist. Die Kärntner kommen mit nur sechs Punkten und der Roten Laterne aus dem Lavanttal, aber auch mit guten Erinnerungen. Der bisher einzige Sieg gelang beim Saisonauftakt mit einem 3:0 über die Austria. Damals noch nicht dabei war Dominik Fitz, der am Samstag erstmals seit seinem Abgang im August 2025 ein Profispiel gegen jenen Klub bestreitet, bei dem er fast seine gesamte Karriere verbrachte.
Er, Coach Manfred Schmid und seit dieser Woche auch Michael Wagner als neuer sportlicher Berater haben allesamt violette Vergangenheit. Leichter macht das die Aufgabe naturgemäß nicht. Die Rückkehr an den Verteilerkreis sei für ihn „sehr besonders“, betonte Fitz, der mit seinen Kollegen aufgrund des Schneefalls am Donnerstag in der Halle trainierte. Der Ergebnismisere zum Trotz schöpft er aus der jüngsten 1:2-Last-Minute-Niederlage gegen die SV Ried Hoffnung, bei der auch eine spielerische Steigerung ins Auge fiel. „Schon Sturm (1:1 in der 11. Runde, Anm.) war ein Schritt in die richtige Richtung, das Spiel gegen Ried war die beste Leistung in den letzten Wochen und Monaten“, meinte Fitz.
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