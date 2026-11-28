Fitz zurück am Verteilerkreis

Auch Uhlig, dessen Equipe mit elf Punkten fünf mehr als der WAC hat, warnte vor „großen Fantasien“. Träume etwa von 90-minütiger Dominanz seien (noch) nicht angebracht. Auch nicht am Samstag, an dem man das hundertjährige Bestehen des Vereinsnamens „Fußball-Klub Austria“ feiert. In eigenen Retro-Trikots kann die Mannschaft dann jedenfalls zeigen, wie weit sie wirklich ist. Die Kärntner kommen mit nur sechs Punkten und der Roten Laterne aus dem Lavanttal, aber auch mit guten Erinnerungen. Der bisher einzige Sieg gelang beim Saisonauftakt mit einem 3:0 über die Austria. Damals noch nicht dabei war Dominik Fitz, der am Samstag erstmals seit seinem Abgang im August 2025 ein Profispiel gegen jenen Klub bestreitet, bei dem er fast seine gesamte Karriere verbrachte.