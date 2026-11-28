„Das hat nichts mit Eitelkeit oder Hochmut zu tun: Aber ich bin stolz, ein Teil dieser Familie zu sein.“ Wenn Franz Krainer, renommierter Grazer Anwalt im „Unruhestand“, spricht, hört man wieder seinen Vater, den legendären „Joschi“: Aussehen, Gestik, Mimik, Habitus – praktisch ident.