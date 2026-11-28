Zunächst hat sich Heyn-Verlagschef Achim Zechner vor wenigen Monaten noch über immer mehr Buchbestellungen aus den USA gefreut: „Auffallend war aber, dass es vor allem um sehr seltene antiquarische Titel ging – etwa zum Abwehrkampf rund um Völkermarkt.“ Ein Nischenprodukt, kaum noch erhältlich. Das Rätsel war bald gelöst: Anthropic kauft in großem Stil ein. Wozu?