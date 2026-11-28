Das Tarrystone Estate im Kapstädter Stadtteil Upper Constantia steht zum Verkauf. Prinzessin Diana wohnte dort im März 1997. Der Preis für das Anwesen: Rund neun Millionen Dollar.
Das rund 8000 Quadratmeter große Grundstück liegt am Tafelbergmassiv und kostet 150 Millionen Rand, umgerechnet 7,9 Millionen Euro, wie „Business Insider Africa“ berichtete. Es gehörte einst Charles Spencer, dem jüngeren Bruder von Prinzessin Diana.
Lady Di wohnte im März 1997 auf dem Anwesen. Anlass war ein Termin bei Nelson Mandela, der sie in seiner Residenz in Kapstadt empfing. Der damalige Präsident Südafrikas sprach rund 20 Minuten mit Diana über die anhaltende HIV- bzw. Aids-Krise im Land. Nur fünf Monate später, im August 1997, kam Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben.
Das Anwesen wird bei Greeff Christie‘s International Real Estate verkauft:
„Cottage ist noch genauso, wie Diana es verlassen hat“
Laut „The Telegraph“ verkaufte Dianas Bruder Spencer das Anwesen 2012 an ein französisches Unternehmen. Jetzt soll es einen neuen Eigentümer finden. In einer Beschreibung des Hauses heißt es, das Cottage der Prinzessin befinde sich „genau so, wie sie es verlassen hat“.
Im Erdgeschoss des kleinen Hauses befindet sich ein offener Wohn- und Essbereich, außerdem eine Küche und ein Kamin. Das Hauptschlafzimmer hat ein eigenes Bad mit Badewanne und Dusche. Von einer Veranda kann man in den Garten blicken. Ein weiteres Schlafzimmer liegt im Obergeschoss.
Cottage mit Heimkino
Noch imposanter ist das Haupthaus: Hinter der Eingangshalle mit Kamin und einer Treppe liegen unter anderem ein elegantes Esszimmer und eine eigene Winterlounge mit Bar. Hinzu kommen ein Heimkino, zwei Arbeitszimmer und zwei Garderoben. Ein drittes Gebäude, das sogenannte „Bunny Cottage“, hat ebenfalls einen Wohn-, Ess- und Küchenbereich sowie zwei Schlafzimmer auf zwei Etagen.
Dampfbad, Tennisplatz, Koi-Teich, ...
Draußen befindet sich ein großer Pool und eine Bar. Wer sich bewegen will, kann den Tennisplatz oder das voll ausgestattete Fitnessstudio nutzen, zudem gibt es ein Dampfbad. Zum Garten gehören ein Bachlauf, ein Wasserfall und ein Koi-Teich, zudem findet man auf dem Anwesen mehrere Rosengärten und einen Gemüsegarten.
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