Cottage mit Heimkino

Noch imposanter ist das Haupthaus: Hinter der Eingangshalle mit Kamin und einer Treppe liegen unter anderem ein elegantes Esszimmer und eine eigene Winterlounge mit Bar. Hinzu kommen ein Heimkino, zwei Arbeitszimmer und zwei Garderoben. Ein drittes Gebäude, das sogenannte „Bunny Cottage“, hat ebenfalls einen Wohn-, Ess- und Küchenbereich sowie zwei Schlafzimmer auf zwei Etagen.