Viele haben gespannt auf diesen Auftritt gewartet, aber der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil musste kurzfristig die ORF-„Pressestunde“ am Sonntag absagen. Er liegt mit einem grippalen Infekt im Bett.
Die „Pressestunde“ wäre der erste große Auftritt des Burgenländers nach der beschlossenen Ablöse seines Intimfeinds Andreas Babler als Parteichef gewesen. Der Landeshauptmann ist für seine kritische Haltung bezüglich der inhaltlichen Positionierung der Bundes-SPÖ bekannt. Einige in der Sozialdemokratie werden wahrscheinlich erleichtert aufatmen.
Verschoben ist aber nicht aufgehoben. Doskozil will die „Pressestunde“ nachholen. „Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich einen grippalen Infekt zugezogen und musste deshalb seine Teilnahme an der morgigen ORF-,Pressestunde‘ und andere Termine absagen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, heißt es aus seinem Büro.
Noch am Freitag war Doskozil bei einem mehrstündigen Sprechtag und weiteren Terminen im Einsatz. Am Abend traten erste Symptome wie Fieber auf. Er habe entsprechende Medikamente bekommen und kuriere sich derzeit aus.
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