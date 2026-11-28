Die „Pressestunde“ wäre der erste große Auftritt des Burgenländers nach der beschlossenen Ablöse seines Intimfeinds Andreas Babler als Parteichef gewesen. Der Landeshauptmann ist für seine kritische Haltung bezüglich der inhaltlichen Positionierung der Bundes-SPÖ bekannt. Einige in der Sozialdemokratie werden wahrscheinlich erleichtert aufatmen.