Der Verdächtige in der Tragödie von Perg (OÖ) sitzt statt in U-Haft nun in der Psychiatrie ein. Er leidet unter Verfolgungswahn und glaubt an ein Komplott der Familie gegen ihn.
„Ich war heute bei meinem Mandaten. Er glaubt, dass sein Vater der Täter war, und kann sich meiner Meinung nach an die Tat selbst gar nicht erinnern. Aus seiner Sicht gehört das alles zu einem Komplott, das seine Familie gegen ihn geschmiedet hat.“ Die Welser Rechtsanwältin Sonja Fasthuber vertritt jenen 35-jährige Türken aus Perg, der am 15. November seinen eigenen Bruder (30) erstochen und versucht haben soll, auch seine Schwägerin zu töten.
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